Plan Estratégico de Seguridad: Lanzan programa de prevención en el área metropolitana

El gobernador Leandro Zdero, el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, y el jefe de Policía, Fernando Romero presentan esta noche el Programa de Prevención Metropolitana (PPM) y en este marco, entregan 32 nuevos vehículos para la Policía Provincial, con el objetivo de reforzar la seguridad pública en las zonas norte, centro y sur de la ciudad de Resistencia, Barranqueras, Puerto Vilelas y Fontana, utilizando una flota de vehículos moderna, comisarías activas, herramientas digitales para denuncias ciudadanas y protecciones a nuevas unidades. Zdero resalta el lanzamiento de este programa que se enmarca en el “Plan Estratégico por un Chaco +Seguro” el cual “frente a los avances que hemos tenido en materia de seguridad; hoy poner y disponer de móviles patrulleros como recursos humanos y elementos de materia vigilancia, incorporando tecnología para cuidar a la gente del área metropolitana es importante, para terminar con las usurpaciones, liberar calles, terminar con usurpaciones y cuidar a los vecinos”, dice Zdero, junto al Jefe de Policía, Fernando Romero, tras la entrega de vehículos 0km (20 Renault Sedan y 4 camionetas Pick Up 4x2) que se suman a 7 vehículos recientemente asignados, sumando 32 vehículos del Programa, todos con GPS. Zdero reafirma que este programa viene a articular acciones con comisarías y con el Centro Multiagencial 911, sumando 600 nuevas cámaras para realizar un monitoreo tanto interno (de quienes patrullan) como externo. “Estamos demostrando que esto se podía hacer si había determinación, decisión política y un plan que hoy lo tenemos”, concluye Zdero.

Sobre el Programa de Prevención Metropolitana

El PPM es una iniciativa estratégica de seguridad preventiva que tiene como objetivo patrullar, disuadir, prevenir y actuar de forma ágil y coordinada en toda el área metropolitana del Gran Resistencia. De esta forma, complementa el trabajo de comisarías, enfocándose en la presencia territorial intensiva, patrullajes sistemáticos y una respuesta rápida ante situaciones de riesgo. El objetivo es recuperar el orden, la legalidad y la seguridad en las calles de Resistencia.