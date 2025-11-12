La mayoría de los imputados en el caso Cecilia Strzyzowski se declaran inocentes, intentan desligarse de la autoría del femicidio y responsabilizan a otros. Mientras que César Sena —principal acusado— ha decidió no hablar.
Caso Cecilia: La mayoría de los imputados dicen ser inocentes
📝 Principales declaraciones de los imputados
• Emerenciano Sena (padre de César)
• Se presenta ante el jurado con un tono emotivo, incluso llorando.
• Niega haber participado en el crimen y busca desligarse de cualquier responsabilidad.
• Señala que no tiene intervención en lo ocurrido y que su rol fue distorsionado por la cobertura mediática.
• Marcela Acuña (madre de César)
• También se declara inocente, pero admite que intentó encubrir a su hijo en los días posteriores a la desaparición de Cecilia.
• Niega haber ordenado quemar el cuerpo y buscó desligar a Emerenciano Sena.
• Hace un recuento de su relación con Cecilia y de los hechos de junio de 2023, intentando mostrar que no tuvo participación directa.
• César Sena (pareja de Cecilia, principal acusado)
• Opta por el silencio: no declara ante el jurado.
• Su defensa argumenta que no hablar era una estrategia para evitar contradicciones y preservar su posición.
• Griselda Reinoso (encargada del campo “la chanchería”)
• Afirma: “Soy inocente de lo que se me acusa”.
• Relata que ese día estuvo en otro campo y que César Sena y Gustavo Obregón le pidieron herramientas.
• Denuncia haber recibido amenazas y niega haber permitido la quema de elementos vinculados al caso.
• Otros imputados (como Gustavo Obregón y Gustavo Melgarejo) ratifican su inocencia y señalan que solo cumplieron tareas menores o fueron circunstancialmente vinculados al lugar.
• Intentan minimizar su rol en los hechos y remarcan que no participaron en la desaparición ni en el presunto encubrimiento.
