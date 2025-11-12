Caso Cecilia: La mayoría de los imputados dicen ser inocentes

📝 Principales declaraciones de los imputados

• Emerenciano Sena (padre de César)

• Se presenta ante el jurado con un tono emotivo, incluso llorando.

• Niega haber participado en el crimen y busca desligarse de cualquier responsabilidad.

• Señala que no tiene intervención en lo ocurrido y que su rol fue distorsionado por la cobertura mediática.

• Marcela Acuña (madre de César)

• También se declara inocente, pero admite que intentó encubrir a su hijo en los días posteriores a la desaparición de Cecilia.

• Niega haber ordenado quemar el cuerpo y buscó desligar a Emerenciano Sena.

• Hace un recuento de su relación con Cecilia y de los hechos de junio de 2023, intentando mostrar que no tuvo participación directa.

• César Sena (pareja de Cecilia, principal acusado)

• Opta por el silencio: no declara ante el jurado.

• Su defensa argumenta que no hablar era una estrategia para evitar contradicciones y preservar su posición.

• Griselda Reinoso (encargada del campo “la chanchería”)

• Afirma: “Soy inocente de lo que se me acusa”.

• Relata que ese día estuvo en otro campo y que César Sena y Gustavo Obregón le pidieron herramientas.

• Denuncia haber recibido amenazas y niega haber permitido la quema de elementos vinculados al caso.

• Otros imputados (como Gustavo Obregón y Gustavo Melgarejo) ratifican su inocencia y señalan que solo cumplieron tareas menores o fueron circunstancialmente vinculados al lugar.

• Intentan minimizar su rol en los hechos y remarcan que no participaron en la desaparición ni en el presunto encubrimiento.