Vacunan en la plaza 25 de Mayo
Significativa concurrencia se da en la posta de vacunación que ofrece vacunas de calendario, Qdenga y antigripal, en la plaza 25 de Mayo de Resistencia. Es parte de un operativo que se lleva adelante en todo el Chaco.
Ante el aumento de las comisiones de las plataformas tradicionales, comerciantes chaqueños cuentan con una herramienta desarrollada localmente que ofrece menores costos, tecnología de vanguardia y soporte personalizado.Actualidad - ProvinciaChaco On Line
El malestar entre los comerciantes por los elevados costos de las comisiones que cobran plataformas como Mercado Pago continúa incrementando. Esta situación abre paso a una alternativa local que viene ganando terreno: Unicobros, la solución tecnológica desarrollada por el Grupo NBCh.
Unicobros permite recibir pagos con tarjetas de crédito y débito de todos los bancos y billeteras electrónicas en un único dispositivo, con gestión centralizada y sin gastos ocultos. Esta herramienta de financiamiento, brinda algo que es un detalle muy reclamado por los empresarios pymes locales: atención personalizada, soporte humano y adaptado a la realidad de los pequeños y medianos comercios.
Unicobros ya se encuentra operativa en toda la provincia del Chaco y continúa sumando nuevos usuarios. Para más información, se puede visitar su sitio web (unicobros.com.ar) o acercarse a cualquier sucursal del Nuevo Banco del Chaco.
Manifestantes junto a personas con discapacidad recorren rodeando la plaza 25 de Mayo. Expresan su rechazo al veto a la emergencia en discapacidad.
ARCA incorpora el aviso de importación y la autorización para productos alimenticios de otros orígenes al Régimen Nacional de Ventanilla Única de Comercio Exterior. Estas resoluciones generales están publicadas en el Boletín Oficial bajo los N° 5731 y 5730/25.
El legislador provincial Santiago Pérez Pons sostiene que es una decepción absoluta, la suspensión del pago de la cláusula gatillo a los docentes. Dice que es un chiste, cuando se le hace ver que el gobierno dice que es debido a una pesada herencia, “se están gastando tres veces más en pautas publicitarias y en fiestas", refuta.
Ya está habilitado el Adelanto Chaco 24, servicio del Nuevo Banco del Chaco que permite comprar sin saldo y sin intereses. Lo pueden utilizar los trabajadores estatales provinciales activos y pasivos en comercios de todos los rubros en toda la provincia.
Ante las lluvias registrados en algunas zonas de la provincia, la Policía del Chaco hace un llamado a tomar precaución para prevenir accidentes. Ofrece una serie de recomendaciones para conductores y peatones.