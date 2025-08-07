Unicobros

Ante el aumento de las comisiones de las plataformas tradicionales, comerciantes chaqueños cuentan con una herramienta desarrollada localmente que ofrece menores costos, tecnología de vanguardia y soporte personalizado.

Smart-Posnet-Unicobros-25-08-07-01
Smart posnet de Unicobros

El malestar entre los comerciantes por los elevados costos de las comisiones que cobran plataformas como Mercado Pago continúa incrementando. Esta situación abre paso a una alternativa local que viene ganando terreno: Unicobros, la solución tecnológica desarrollada por el Grupo NBCh.

 

Yaguarete-25-08-06-01Confirman el nacimiento de yaguareté chaqueño

Unicobros permite recibir pagos con tarjetas de crédito y débito de todos los bancos y billeteras electrónicas en un único dispositivo, con gestión centralizada y sin gastos ocultos. Esta herramienta de financiamiento, brinda algo que es un detalle muy reclamado por los empresarios pymes locales: atención personalizada, soporte humano y adaptado a la realidad de los pequeños y medianos comercios.

 

 

Unicobros ya se encuentra operativa en toda la provincia del Chaco y continúa sumando nuevos usuarios. Para más información, se puede visitar su sitio web (unicobros.com.ar) o acercarse a cualquier sucursal del Nuevo Banco del Chaco.

