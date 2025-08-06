Confirman el nacimiento de yaguareté chaqueño

Una cría de yaguareté ha sido avistada en el parque nacional El Impenetrable. Este es el primer nacimiento confirmado en libertad en la región en más de 30 años.

El avistamiento ha sido el pasado 30 de julio, cuando los guías locales Pablo Luna y Darío Soraire divisan a Nalá, una hembra liberada en 2024, junto a su cachorro de aproximadamente cinco meses, en la ribera del río Bermejo.

“Fue un día maravilloso para mí, tuve la excelente suerte de ver a Nalá con su cachorro”, comenta Soraire, quien logra observarlos desde una lancha.

Un logro de la reintroducción y la restauración ecológica

Nalá es hija de Tania y Qaramta —un macho silvestre hallado en 2019— y ha sido criada en el centro de reintroducción del parque antes de ser liberada el 18 de agosto de 2024.

Fuente: EFE