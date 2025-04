Chaco Puede + LLA en Barranqueras: Lleva la propuesta de “cambio, orden y transparencia”

El gobernador Leandro Zdero, junto a los candidatos a diputados provinciales por “Chaco Puede + La Libertad Avanza”, lleva hoy la propuesta de “cambio, orden y transparencia” a Barranqueras. En la oportunidad, el primer mandatario provincial dirige su mensaje en el club Don Orione y manifiesta la importancia de lograr mayoría en la Cámara de Diputados “para poder seguir transformando al Chaco”.

“Queremos un Chaco que no se conforme”

“Quiero una provincia donde nuestros jóvenes aspiren a un futuro próspero, una mamá, un papá o un abuelo sueña que sus hijos tengan un futuro mejor al que nosotros tuvimos. Claramente eso es posible, pero es difícil emprender el camino de un futuro cierto si no es con orden”, expresa Zdero.

En esa misma línea, subraya que no solamente se trata de orden en la sociedad, sino también que el orden tiene que estar presente en el Estado, en lo público, en las calles. “Eso le da a la gente certidumbre, le da perspectiva de un norte que nos guía absolutamente en las acciones que pretendemos”, remarca.

“Queremos un Chaco que no se conforme, sino un Chaco que se transforme. Sueño que la provincia deje de conformarse solamente con lo que recibe o nos ingresa de Buenos Aires, tenemos que pensar en una provincia que dé un poco más de lo que somos, que genere otros recursos para después de este orden tener trabajo, empleo, desarrollo y crecimiento”, enfatiza Zdero.

El mandatario chaqueño subraya que el orden solo es posible con un plan, y resalta que desde el 10 de diciembre de 2023 su gestión logra abastecer de medicamentos e insumos a los hospitales, incorporar cerca de 60 ambulancias al sistema sanitario, poner fin a los cortes y piquetes que afectaban la vida diaria de los chaqueños y avanzar en el fortalecimiento de la seguridad.





También, destaca que pese a los cambios notorios que realiza el Gobierno provincial todavía existen aquellos que “ponen palos en la rueda permanentemente”. “Palos que perjudican no a un gobernador, sino a los chaqueños. Por eso estamos seguros de que esta propuesta que estamos haciendo tiene que ver con una alianza que a la gente del Chaco le conviene, una alianza que suma a diferentes sectores políticos y abrazan la idea de un Chaco de oportunidades para todos”, apunta.

En último término, señala “Estamos convencidos que tenemos que dar vuelta de página, esa vuelta de página que nos permita ver hacia adelante ese futuro de oportunidades, ese futuro que a los chaqueños seguramente nos va a ir mejor siempre y cuando desde la Legislatura tengamos el acompañamiento necesario”.

Julio Ferro: “En nuestra lista no hay candidatos imputados”

El primer candidato a diputado provincial por “Chaco Puede + La Libertad Avanza”, Julio Ferro, destaca que este 11 de mayo hay dos modelos para elegir. “Estuve haciendo cálculos, gente que fue ex gobernador de la provincia, ex senador, ex jefe de Gabinete, ex subsecretario del Ministerio de Desarrollo en la época de Menem, fue asesor del Banco de Formosa, entre otros cargos. Por otro lado, también gente que dice que es la renovación”.









De esa manera, Ferro apunta contra las listas opositoras al Gobierno, que se presentan como la renovación o aseguran tener las soluciones para los chaqueños, pero llevan décadas ocupando cargos en el Estado “Entre Capitanich, la otra lista y la otra lista, suman 100 años en cargos públicos, no cambiaron la realidad de la provincia y no lo van a hacer ahora”, puntualiza.







Y se muestra distinta: “Nosotros vamos con una lista que tiene ficha limpia, tenemos una lista en la que no hay imputados, en la que hay personas que quieren trabajar, hay personas de bien”.

“Este 11 de mayo tenemos que tener mayoría legislativa en la Cámara de Diputados, necesitamos darle gobernabilidad a un gobernador que terminó con la mafia piquetera, que terminó con los intermediarios, darle la oportunidad de que siga transformando la provincia del Chaco”, concluye.