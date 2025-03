La comisión de Educación con dos ejes de conflicto

Sindicatos docentes y no docentes expresan rechazo a la intervención de la Junta de Clasificación. A partir de esto, declaran paro de actividades para el lunes 10, convocando a una manifestación en esa fecha, a las 10 horas frente a la sede del organismo.

Chaco On Line

Chaco On Line

Fesich Sitech Castelli llama a un paro para este miércoles 5, no iniciando las clases. Reclama la falta de convocatoria a la Comisión de Políticas Salarial y Condiciones de Trabajo.

Chaco On Line

Chaco On Line

Alicia Susana Torres secretaria general de Siceach se pronuncia tras la finalización de la reunión con autoridades del Ministerio de Educación del Chaco. “Queremos cobrar un poquito más por encima de lo que es la Cláusula Gatillo”, expresa la dirigente gremial docente a Chaco On Line.

Chaco On Line

Chaco On Line

La secretaria general de Atech, Rosa Petrovich señala a Chaco On Line que “el Gobierno ha planteado que no tiene recursos, lo que siempre dice en la primera reunión”. Dice que han planteado una pauta salarial con la base en la Cláusula Gatillo 2025, más una política salarial para lograr incrementos por encima de la inflación.

Chaco On Line

Chaco On Line

Al término de la reunión con el gobierno provincial, el secretario general de Federación Sitech dice a Chaco On Line que “convocamos para el no inicio de las clases”. Señala que el gobierno provincial dijo que no hay posibilidades de mejorar el salario docente.