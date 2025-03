Sindicatos rechazan intervención de Junta Resistencia: Harán presentación penal contra Naidenoff

Gremios docentes y no docentes se han manifestado marcando un férreo rechazo a la prórroga de la intervención de la Junta de nivel primario de la capital provincial.

Durante la jornada los sindicatos docentes y no docentes se hacen sentir con una manifestación en la sede de la cartera educativa.

Suman adhesiones Federación Sitech;; Asociación Chaqueña de Bibliotecarios; Utre Ctera; Fiud; Senodep y Aptasch los diputados provinciales Nicolás Slimel y Mariela Quirós, entre otros.

En ese contexto, Eduardo Mijno, secretario general de Federación Sitech, señala a Chaco On Line que “por primera vez estamos de acuerdo todos los sindicatos por una decisión que tomó indebidamente la ministra, así que esta expresión de disconformidad va para la ministra y para que tome en cuenta que los argumentos dispuestos en esa intervención no sirve para nada y no tienen ningún valor”.

En tanto, al explicar el rol de la Juntas de Clasificación, Carlos Cuevas, secretario general de Utre Ctera dice a Chaco On Line que “el docente sabe bien qué, es la Junta de Clasificación donde dejan su certificado, su título porque después eligen su candidato para que los represente en el órgano más democrático, para que los represente en el Ministerio de Educación, que es quien evalúa su carpeta con todos sus antecedentes. Lamentablemente, esto significa lo mismo que en la dictadura militar, elegir a quién van a evaluar; la patronal elige quien va a entrar y trasladarse y quién no, eso es grave, no lo podemos permitir. Esta Junta interviene porque estamos en un conflicto judicial por el tema de las elecciones. Se tendría que llamar en forma urgente a elecciones para cubrir los cargos, pero lamentablemente los mismos responsables de llamar a elecciones, el mismo Ministerio de Educación y no lo están haciendo, intervienen un año para ocupar con candidatos propios de la patronal, hoy están presentes muchos de los compañeros que fueron desplazados por la intervención tendrían que haberle renovado el mandato y en el transcurso de diciembre llamar a elecciones, eso es lo lógico. Que se prorroguen los mandatos, así se puede llamar a elecciones en el transcurso del año, como elegimos los docentes a nuestros candidatos así puede representarnos en la Junta de Clasificaciones”.

Intervención en la Junta de Clasificación Primaria

Carlos Cuevas, secretario general de Utre- Ctera, indica a Chaco On Line que “de esto tuvimos conocimiento el viernes pasado, hoy tuvimos una reunión y seguro se va a tocar el tema. Vamos a pedir la intervención a Diputados para que llame a la ministra de Educación para explicar el motivo por el cuál interviene un órgano democrático dentro del Ministerio de Educación; qué democracia vamos a enseñar dentro de la escuela si intervienen los lugares donde es la práctica democrática que tenemos los trabajadores”, detalla.

En tanto, Pedro López, secretario general del FIUD, dice que “es una mentira cuando la ministra actúa creyendo que tiene facultades, sus facultades son obrar dentro de la ley, facultad y obligación. Nosotros vamos a hacer el planteo penal en la Justicia porque hay una violación del artículo 248 del Código Penal, abuso de las funciones, incumplimiento de las funciones de funcionario público y esto le compete a la ministra y el señor Zdero hace como el loro que echó el pan mira de costado y no hace nada (SIC)”, arremete el referente de la Coordinadora Docente.

Mónica Carolina Báez Vargas

Alejandro Vargas