Durante las últimas semanas, el Concejo Municipal de Resistencia es el ámbito del debate, en torno al salario municipal.

Mientras los trabajadores activos han percibido el incremento salarial, los jubilados dependen del envío de la ordenanza al Inssep, antes del 11 de febrero para que se concrete la recomposición salarial en sus haberes del mes de febrero, con retroactivo a enero. De no aprobarse la derogación de la Ordenanza Nro.13513 por la cual se crea la Permanencia en la Estructura corre riesgo la recomposición salarial.

La primera convocatoria a extraordinaria ha sido malograda, con un retiro de los concejales de la oposición. Al respecto, el presidente del Concejo Mun, Alejandro Aradas, le dice a Chaco On Line que “los concejales kirchneristas y gustavistas de la oposición le dieron la espalda al empleado municipal, sobre todo sobre todo al empleado retirado o al pasivo municipal, porque para que ellos puedan cobrar”.

En ese sentido, explica: “Necesitábamos sacar y ordenar la ordenanza para poder enviarla al Insssep para que se pueda concretar ese aumento tan esperado para el sector pasivo y lo que tiene que ver con el activo todo lo que tiene que ver con los trámites y el proceso para ratificar esa resolución para el aumento salarial. Evidentemente ellos querían otro tipo de resolución de este proyecto de ordenanza, la verdad no entendemos lo que pasó por qué no votaron”.

Deja en claro que desde el oficialismo entendían que “en el único punto en el que podíamos estar de acuerdo, en estos dos puntos que tenían que darles las posibilidades de este aumento a los municipales, pero terminaron no apoyando esgrimiendo que no estaba completo el proyecto o que faltaba algo del proyecto, la verdad que no sabemos que faltaba porque se les compensó a todas las categorías de los empleados municipales activos y los jubilados y, lo más raro es que llamaron a la presidencia para una extraordinaria para el lunes, a las 9 de la mañana, para aprobar lo que no aprobaron el miércoles , entonces eso llama más todavía la atención”.

Durante la mañana del viernes, un grupo de jubilados se reunieron con el titular del Concejo Municipal. “Nosotros nos sentamos a hablar con los jubilados y les explicamos quien era el responsable de que ellos no tengan la posibilidad de estar alcanzados por esta ordenanza, por este aumento salarial. Evidentemente ellos han hablado con los concejales de la oposición que no esgrimieron ningún tipo de argumentos, más decir que decir que no estaban de acuerdo con el planteo del intendente y la verdad, que va a contraposición de lo que ellos venían planteando, porque los concejales de la oposición venían acompañando las reuniones y reclamo de los municipales de que haya un aumento salarial y que eso impacte en el básico y tienen la posibilidad de votar algo que querían. Durante un año no quisieron acompañar y no pudimos tratarlo porque no votaron positivamente”, expone.

Al ser consultado por el impacto del incremento salarial, Aradas considera que “ el empleado municipal debe estar más tranquilo, con respecto a como estaba con esta recomposición salarial, porque fue un incremento importante que impacto en sus bolsillos en el mes de enero y el proyecto de ordenanza del intendente si se aprueba el lunes le va a llegar a los jubilados”.

Cuestiona la posición de los ediles de la oposición en el debate por el aumento para los pasivos. “El pasado miércoles planteamos la discusión de la ordenanza para que le llegue a los jubilados y los cuatro concejales de la oposición no quisieron avanzar, así que es realmente contradictorio, quiero seguir siendo insistente con esto porque quiero remarcar que hoy hacen un llamado a extraordinarias para aprobar lo que no quisieron aprobar el día miércoles”.

Aradas es optimista acerca de la suerte que tendrá el proyecto de ordenanza “por la presión de los jubilados y otros grupos que se han generado dentro del Municipio, que no entendían por qué no aprobaban y fueron con la oposición y, creo que a partir de allí le sacaron el compromiso. Nosotros no tenemos problemas en aprobar el aumento salarial, creo que nosotros hemos h