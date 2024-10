En un contexto de creciente precarización, desde el gremio Fesich Sitech Castelli han lanzado un urgente llamado al gobierno provincial para convocar, de manera inmediata, a una reunión de la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, amparados en el artículo 47 de la Ley 647-E.



En esa línea, el secretario general Damián Kuris señala que “desde el principio de esta gestión venimos advirtiendo al Gobernador Zdero y a la ministra Naidenoff sobre la alarmante situación salarial que atraviesan los educadores, cuyo poder adquisitivo se encuentra por debajo de la canasta básica familiar, que actualmente supera los $960.000, según datos del INDEC, provocando en los trabajadores una dificultad significativa para salir de la pobreza e indigencia extrema”.

“La situación es crítica, de no reabrirse la mesa de negociación salarial”

Después asevera que “a pesar de haber recibido los pagos correspondientes a la cláusula de revisión, que ajusta parcialmente los sueldos a la inflación, el gremio denuncia que no hubo un incremento significativo fuera de esta medida que permita recuperar el poder de compra de los docentes. El Gobierno anterior también cumplía con la cláusula, pero el salario sigue estancado, mientras la inflación continúa avanzando". Acota Kuris “la situación es crítica, de no reabrirse la mesa de negociación salarial, y si el gobierno sigue ignorando la realidad de los trabajadores del sector educativo, el empobrecimiento de los docentes será aún más profundo para fin de año” y alerta que “para diciembre de 2.024, seremos más pobres que hoy”. Cláusula de revisión insuficiente El referente sindical a su vez señala que “el ajuste del 12,16 % de la cláusula de revisión es insuficiente, por ser un índice inflacionario engañoso y que el gobernador Zdero anunciará en breve con entusiasmo, pero que en realidad no supone una mejora real en los salarios hasta 2025”.

“Docentes endeudados debido a ilegales descuentos”

Así también, indica Kuris que “existen muchos docentes endeudados debido a ilegales descuentos en sus haberes, situación anticipada a principios de año. En aquel entonces, mientras otros celebraban el pago de la cláusula, desde el gremio advertíamos que la situación salarial seguiría deteriorándose si no se tomaban medidas de fondo”.

“Abandono por parte del gobierno de Leandro Zdero”

Finalmente, el secretario general de Fesich Sitech Castelli Damián Kuris subraya que “la sensación de abandono por parte del gobierno de Leandro Zdero, que en tiempos de campaña prometió mejoras significativas, pero hasta el momento ha incumplido sus compromisos, genera un clima de creciente malestar en el sector. Exigimos ser escuchados de inmediato para que juntos diseñemos políticas salariales que reviertan esta situación crítica. ¡La cooperación transforma realidades!”.