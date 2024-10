Crédito energético: "Que nos dejen gobernar"

El diputado provincial de la UCR, Carim Peche, habla acerca del rechazo de la oposición a autorizar al gobierno provincial a tomar un crédito por U$D 150 millones destinados a obras de infraestructura para enfrentar la crisis energética en la provincia y terminar la obra del segundo acueducto.

Visiblemente molesto por esta actitud, Peche en un mensaje a la ciudadanía dice: “¿Saben por qué va a haber cortes de luz y falta de agua en el Chaco? No va a haber luz porque durante los 16 años de gobierno de Jorge Capitanich y Domingo Peppo nos cobraban todos los meses la factura pero no hacían las inversiones necesarias, nadie conoce el destino que tuvo el dinero de los usuarios”.

“¿Saben por qué no va a haber agua? Por los cortes de luz, si no hay luz las bombas no funcionan, y además porque a pesar de haber recibido alrededor de U$S 300 millones de dólares entre crédito de U$D 180 millones de dólares que aprobamos en el año 2.010 en la Legislatura y aportes nacionales por u$s125 millones de dólares recibidos de Nación en 2.017 (dólar $20) nunca lo finalizaron”.

“Nos estafaron durante 16 años, utilizaron el dinero de los chaqueños para engordar un modelo corrupto que enriqueció a funcionarios y piqueteros extorsionadores que hoy están tras las rejas por delitos aberrantes, estos mismos personajes siniestros son quienes se niegan a autorizar un crédito para devolverle la dignidad a los chaqueños”, alega.

“Cuando en el año 2.010 hubo que aprobar el crédito para el acueducto dije en el recinto: ‘…La verdad es que hoy va a ser un día histórico, en el cual, quien les habla, se va a sentir orgulloso de dar la posibilidad a este gobierno (Capitanich) de tomar un empréstito para realizar una de las obras más importantes de la Argentina como es el acueducto…’, amplía.

“Están resentidos porque el pueblo del Chaco no los votó, y quieren castigarlo negándole el acceso a luz y agua, yo voté siempre y seguiré votando por más derechos para los chaqueños sin importar quien gobierne, porque la luz, el agua, la salud o la educación, el desarrollo y crecimiento no tienen color político, solamente les pedimos que nos dejen gobernar, si no supieron nosotros sí queremos solucionar los problemas de los chaqueños”, reivindica postura.