El jueves 1, a las 15 horas, Mempo Giardinelli, presidente de la fundación organizadora , dará la bienvenida al evento. “En esta edición nos centramos en la importancia de que el Foro no pierda continuidad. Atravesamos un contexto difícil que requiere un entrenamiento diferente al que teníamos. El Foro es una celebración que demanda tiempo y esfuerzo, pero no perderá sus líneas de trabajo y eso es muy importante”, resalta.

Luego será el turno de la tradicional conferencia magistral de apertura a cargo de la escritora argentina Liliana Hecker, autora de clásicos como el cuento La fiesta ajena o la novela Zona de clivaje que hace pie en nuestra memoria reciente, de la reciente ficción Noticias del Iceberg, y fundadora, con Abelardo Castillo, de las revistas literarias más importantes de la literatura argentina: El Escarabajo de Oro y El Ornitorrinco.

Hecker profundizará ideas acerca de las dimensiones de la lectura: “cuando hablo de leer no aludo sólo a la creación ficcional o artística. El acto de leer permite un diálogo libre y personal con cada cuestión en la que un lector elige sumergirse. Me refiero a la ciencia, a la filosofía, a la historia, a las religiones, al análisis político o económico o jurídico, al humor, a la mitología, al testimonio, a la biografía. Al referirme al libro aludo a todo el amplio arco de la cultura. Y, en particular, a una condición asociada a la lectura, e irreemplazable: saber leer”.

Entre las presencias destacadas sobresalen también Santiago Vizcaíno (Ecuador), escritor y director de bibliotecas públicas y de la Feria del Libro de Quito; Rafael Mondragón (México), ensayista y director del Diplomado en Lectura de la Universidad Autónoma de México; y Paula Pérez Alonso (Argentina), flamante ganadora del Premio Sara Gallardo; además de especialistas de países como Colombia, Ecuador y Paraguay.

El foro es abierto y gratuito, y sólo quienes requieran certificado deberán hacer la inscripción previa, cuyo arancel es de $8.000.