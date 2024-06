Titularización docente: Fesidoch impulsa resoluciones

Desde la Federación de Sindicatos Docentes de Sindicatos del Chaco (Fesidoch) exponen lo dialogado en la reciente mesa técnica por la titularización de los trabajadores de la educación en el nivel Superior.

Juan Catalino Coria, secretario general de Fesidoch, en declaraciones a Chaco On Line, indica que la convocatoria a mesa técnica tiene que ver con una situación que viene del 2.023. Menciona por un lado, la cuestión salarial; a lo que suma la necesidad del docente de estabilidad laboral en el nivel Superior docente.

El dirigente gremial toma distancia de los respaldos partidarios que le puedan ofrecer al sector docente. “No tiene nada que ver el signo político del que nos convoca, porque no tiene que ver algún avance y en esta oportunidad, decía de las convocatorias, porque este año en febrero cuando nos reuníamos en la CGT las entidades sindicales, estábamos preocupados porque no nos convocaban en el marco de lo que establece nuestro artículo 47 de nuestro Estatuto docente, que dice que se compone la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo y las Mesas Técnicas y que no había una convocatoria oficial, y no sé por qué si era por desinteligencia o para evaluar de cómo venía la mano, pero de todas maneras estábamos a fines de febrero y después el 29 de febrero y después nos volvimos a reunir en la CGT y después en la sede de ATECH y todas las entidades sindicales unificamos el discurso”, rememora el representante docente.

En esa línea, recuerda las conversaciones por la mejora de la cláusula gatillo. “Venía trimestral, que de acuerdo a las expresiones del gobernador deberían ser mensuales porque él decía cuando era oposición como legislador hablamos sobre eso y no lo pudimos lograr, porque se firmó el acta acuerdo el 15 de marzo, donde se estableció que continúa la cláusula gatillo por todo el año 2024 cada tres meses y quedó el compromiso de sentarnos a discutir más adelante si las condiciones socioeconómicas de la provincia ameritaban bajarlo a una bimestral”, hace un poco de memoria el dirigente sindical, remitiéndose a las conversaciones que hacen la situación docente.

Asimismo menciona que “no tuvimos reuniones en abril de mesas técnicas cuando la ministra de Educación se había comprometido de convocarnos y teníamos aprobadas las Leyes 3.895 y 3.896 que tienen que ver con las leyes de estabilidad, de titularización para 14 mil docentes”. En esa línea, detalla que “la Ley 3.895 es para el nivel Inicial, Primario y Secundario y después las que fueron institucionalizadas y la Ley 3.896 es para el nivel Superior, que hay que tener título docente para poder titularizar y 3 o 5 años para titularizar el docente que se inscribió hasta el 20 de diciembre de 2.023”. Así también dice que “en el caso de la Ley 3.895 puede ser con antigüedad de 3 años con título docente y 5 años con título habilitante y más de 7 años con título del nivel Superior”.

Anticipa que los dirigentes docentes volverán a ver a reunirse la semana próxima con las autoridades educativas para concluir la Ley 3.896. “Las inscripciones para la titularización se hicieron el año pasado y la Junta de Clasificación quedó en revisar. Y se quedó para cuando nos volvamos a reunir nuevamente con la profesora Fassano, la subsecretaria y el rector de Educación Superior Luis Monzón, quien nos trajo la nómina de la Junta de Clasificación en donde figura los docentes en condiciones de titularizar, pero les falta algún día o alguna documentación para presentar”, detalla Coria.

Puntualiza que para este caso “propusimos de haber docentes en condiciones de titularizar que salga ya las resoluciones y lo discutimos entre nosotros, las entidades sindicales presentes, de que salga una lista provisoria y después una definitiva, para cuando un docente tenga que hacer un reclamo cuando concluya el proceso de titularización para su institución, o para su nivel”.

Mónica Carolina Báez