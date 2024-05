Federación Sitech: La cláusula gatillo tiene la limitación de "mantener las mismas condiciones de pobreza”

Federación Sitech realiza su congreso extraordinario en Quitilipi ratificando su postura en relación a la cuestión salarial y el cumplimiento de la cláusula gatillo.

En relación a la cláusula gatillo, sostiene que “se evidencia la ambigüedad de esta herramienta, que por una parte es fundamental para luchar contra el desgaste del salario frente a la inflación, pero al mismo tiempo tiene la limitación de mantener el poder adquisitivo en las mismas condiciones de pobreza para la mayoría de los docentes”.

Al mismo tiempo, el congreso de esta Federación repudia “la falta de diálogo por parte del actual Gobierno y su Ministerio que imposibilita cualquier intento de mejoramiento de la cláusula como es el pago de la misma en forma mensual y no trimestral, cuestión esta que desactiva la campaña en los medios de la benevolencia de pagar todo junto y desactiva la maniobra inclusive de aquellos sectores que eran críticos en 2019 de la cláusula gatillo porque simplemente no se había conseguido un porcentaje mayor en la coyuntura que nos encontrábamos en ese momento. Una vez más reivindicamos la cláusula gatillo que fue conquistada por toda la docencia en el año 2.019 producto de movilizaciones masivas que se replicaron e intensificaron el 2.021 después de que el gobierno de Capitanich no cumpliera con el pago de la cláusula gatillo durante todo el año 2.020”.

“Mención aparte merece el recorte salarial que sufrimos los docentes producto de la eliminación del Incentivo docente y conectividad y sobre lo que este sindicato hace el esfuerzo para que se restituyan estos fondos a través de senadores y diputados nacionales y que el Gobierno Provincial por la soberbia y el autoritarismo no facilitó la posibilidad de coordinar estrategias con los congresales que tiene la provincia y cuando se tuvo la oportunidad ya que estaba incluido en el temario de la sesión especial del miércoles 23 los diputados radicales no prestaron quórum para tratarlo”, expone el sindicato docente.

En esa línea, rechaza “la campaña que pretenden instalar argumentando que el incentivo docente es un simple monto en negro por el cual no se debe pelear, cuando desde sus orígenes (25 años) tuvo esta característica, pero que era lisa y llanamente lo único que desembolsaba Nación para el salario de los docentes de todo el país. Queda claro que de ninguna manera se puede consentir que nos talen el salario por una decisión caprichosa del Presidente quien sin fundamentación alguna resolvió que los trabajadores de la educación cobremos menos al mismo tiempo que emprendía una cruzada para sostener la educación privada con la política nefasta de los vouchers. Vale recordar que Federación Sitech siempre manifestó disconformidad con los montos en negro pero no depende cambiar esta cualidad de la docencia del Chaco ya que estamos hablando de fondos nacionales”.

Hace una mención especial, “a la maniobra de la ministra que dice atender a las Juntas de Clasificación, cuando es altamente conocido que la voz de la ministra solo es conocida por sus spot casi diarios con los que pretenden instalar un ministerio presente pero que claramente hace agua por todos lados. Decimos que las reuniones con las juntas son una maniobra ya que envían funcionarios de segunda línea que ni poder de decisión tienen, reniegan de convocar a mesa de política salarial y su correlato de las mesas técnicas porque además de despreciar el diálogo carecen de funcionarios capaces que puedan al menos hacer una lectura inteligente del Estatuto del Docente y de toda la Normativa vigente y se esconden bajo la falsa fachada de que ellos “resuelven” todo mano a mano con los docentes cuando en los sindicatos a diario llueven las denuncias de los propios docentes que son atropellados por las decisiones arbitrarias de este ministerio”.