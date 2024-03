Los ministros de Hacienda y Finanzas, Alejandro Abraham y de Educación, Sofía Naidenoff, mantienen sendas reuniones con los dirigentes de sindicatos docentes. El salón Obligado de la Casa de Gobierno es el escenario de las conversaciones en torno al salario del docente chaqueño.

En ese marco, desde Fesich Sitech Castelli, Damián Kuris, secretario general de esta entidad sindical, expresa cuestionamientos al rol de los asesores de la ministra. “Como presidente de cooperadoras, vicepresidentes de clubes, los mismos que nos tratan de agraviar, los asesores legales, tenían proyectos en la Municipalidad de Barranqueras, y hoy son asesores de la ministra porque le hicieron juicio al Ministerio de Educación, y hoy llegaron y están en ese cargo, entonces yo por lo menos que pido un máximo de respeto”, dice el dirigente docente.

Plantea asimismo malestar por “desinteligencias” en las directivas de la cartera educativa.“Molesta muchísimo, mientras tanto ustedes nos dicen y les dicen a los padres que no paguen las cooperadoras y nosotros todo el material de la escuela, en el que yo soy presidente, compramos todos los registros y lamentablemente no llegaron los recursos”; dicen de los comedores escolares en los que ya dieron inicio y todavía montón de escuelas en la provincia en donde no dieron, después usted ministra tiene un equipo, muchas de las que son sus secretarias, muchas ya son jubiladas, tienen experiencia pero usted tiene que delegar las funciones, porque hay muchas cosas que se necesitan de urgencia para resolver, no puede ser que en toda la provincia, las desinteligencias que hubo con la suspensión de las clases, una regional dice que todo el día, la otra dice que el mediodía, a los colegas de la zona de la Leonesa que sí tienen que ir, estamos en un paro de colectivos, ustedes tienen realmente empatía con los docentes, sabiendo que hay paro de colectivos y justo se dieron estas altas temperaturas, todas desinteligencias y esas son fallas de la subsecretaria, porque usted no puede ser mandrake, resolver todo, porque creo que cada uno tiene sus funciones, vosotros pocas veces nos juntábamos con los ministros, nos juntábamos con los subsecretario en las mesas técnicas para resolver las cuestiones, me parece que hay desinteligencias”, plantea el secretario general de Fesich Sitech Castelli.

Así también expresa disconformidad con la falta de designación de maestros bilingües interculturales en la regional de Castelli.”Esa es la regional que tenemos, les niega cuando ellos tienen prioridad por el artículo 82 para ser designados. Es una vergüenza”, plantea.

En un salón Obligado, lleno de la dirigencia de los sindicatos de la educación, Kuris manifiesta desacuerdo con el manejo del funcionamiento de la cartera educativa. “Quiere que nosotros seamos blanditos, que de alguna manera no digamos nada, y sus asesores escriben todo antes lo que usted va a decir, por ejemplo, yo ya sé tres día antes lo usted va a decir. Esas cuestiones provocan agravios, son cuestiones que venimos planteando desde hace mucho tiempo. Hay muchas regionales que se creen patrones de estancia, porque uno les llama, les dice ‘mirá están haciendo mal esto’, mirá ‘no puede ser que en una regional uno suspende las clases todo el día, otros suspende medio día, otro horas’, el calor afectó a todos y la situación que pasó ayer fue catastrófica, y eso fue un error suyo porque podrían haber bajado una directiva a todas las regionales, cuando tenemos un paro de colectivos ¿Cuánta gente viaja? Y usted sabe que el 90 % de las mujeres son docentes, el 90 % de las que salen a hacer dedo, que no tienen colectivo para viajar. Es lindo hacer anuncios, pero sería bueno que cuando hagan los anuncios lleguen primero los anuncios y después los hagan, porque a los padres les dijeron y salieron por todos los medios. Yo le digo como trabajador de cooperadora, te boicotean por todos lados y no te mandan los recursos”.

En esa línea de cuestionamientos, Kuris amplía: “Por un lado, ustedes salieron a anunciar los comedores escolares ¿puede ser que en la provincia es una vergüenza que tenemos chicos que perdieron 20 horas clases por semana porque no tienen en condiciones los comedores escolares de jornada completa, en el caso de El Espinillo, y en las escuelas donde comenzaron es porque les quedó un remanente del año anterior, porque los chicos se desmayan. Me parece que sus funcionarios trabajen un poco más en territorio. Estoy viendo que ueste diene muchas que resolver, pero en esto hay un error de falencia terrible. Y más nos molesta cuando nos quieren desautorizar, cuando nos quieren demonizar. Yo ya sé claramente lo que usted va a salir a decir dentro de dos o tres días, porque hay un asesor suyo que va a salir a defenestrar, y le digo con claridad, lo echaron del Consejo de Educación porque estaba en una cesantía de varios colegas. Entonces, tienen que tener un poco de respeto, porque nosotros no nos molestamos, y aparte, ese asesor quiero saber si trabaja ad honorem, porque es jubilado, no sé si renunció a la jubilación o está trabajando ad honorem”.