Zdero inaugura el ciclo lectivo 2024 en Quitilipi

Acompañado por la ministra de Educación Sofía Naidenoff, este lunes por la mañana preside el acto oficial de inicio del ciclo lectivo 2024.

Desde esta institución, la primera escuela de Quitilipi, que actualmente cuenta con una matrícula de 629 alumnos, el primer mandatario provincial deja inaugurado el ciclo lectivo, por lo que a partir de esta primera semana de marzo regresan a las aulas más de 450 mil estudiantes de todos los niveles y modalidades. “No solamente comienza un ciclo lectivo, sino una nueva etapa, un compromiso, una alianza con los chaqueños, con los docentes, los padres y los alumnos para que la educación tenga sentido si los chicos aprenden y quede grabado, ese desafío, en cada uno de nosotros. Vamos a recuperar la escuela que nos formó, la de Sarmiento, para seguir abrazando con pasión la tarea de educar”.

Sobre esta apertura del nuevo ciclo lectivo, Zdero acota que eran para los docentes lo destinaban a la política, eso, en mi gobierno se terminó. Nos ahorramos más de 600 millones de pesos, de horas extras, que les pagaban a gente que no pertenecía al sistema educativo. Por otra parte, el mandatario recordó que en estos cortos meses de gestión: “Compramos banderas para todas las escuelas de la provincia; también destinamos partidas de sostenimiento de 1000 millones para útiles e insumos en las escuelas ; más las partidas de sostenimiento en los edificios escolares, de 1500 millones en el año. Además, les vamos a otorgar los 250 puntos a los docentes que estén en el aula y 120 puntos, de los 1200 que ya lo tienen, para activos y también a los jubilados”- destaca.

En el final de su mensaje, el mandatario chaqueño entrega plantines, destinado a los alumnos que inician su 1° Grado. “Impulsemos los valores del respeto y pongamos la educación en alto, desde Quitilipi, dejo inaugurado, desde mi Quitilipi querido, el ciclo lectivo para el Nivel Primario en este 2024”, anuncia.

Por su lado, la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, en el inicio de su discurso, manifiesta: “Para mí como ministra quien tiene el orgullo de tener como gobernador a Leandro Zdero, significa muchísima responsabilidad. Responsabilidad para mirarnos a la cara, para responder a sus expectativas, porque sé que nos van a acompañar. Les pido que crean en nosotros, que nos tengan paciencia, sin ustedes poco y nada se puede hacer”, indica Naidenoff directamente a los docentes y padres de estudiantes presentes.

Al respecto, la ministra reflexiona: “Esto no va a cambiar si no hacemos que los chicos aprendan, que comprendan lo que leen, porque los chicos no deben quedarse con lo que les dicen, tienen que ser libres para formar su propia opinión”, agregó, “ese es el ciudadano al que apuntamos en este gobierno, donde lo partidario no entre en la escuela, donde pueda elegir libremente y donde no se discuta por la deformación del vocabulario”.

“A los papás les pido: así como les pedimos a los docentes que nos acompañen, a ustedes les pido que respondan a este camino, donde veo adolescentes, que el esfuerzo va a valer la pena. Queremos empezar con la educación para arriba, que resalten los valores, y que se premie al que se esfuerza”, sostiene la ministra, explicando que “va a haber un período de acompañamiento para los chicos que tienen dificultades en el aprendizaje.

En tanto, Naidenoff insta a los estudiantes a cuidar los establecimientos: “La escuela es la casa de todos. Cuidemos el aula, respetemos a los docentes”, señala. “Vamos a hacer desde Quitilipi un compromiso donde los resultados del aprendizaje se vean muy bien, para que sirvan de ejemplo a toda la provincia y donde nos indiquen si nos equivocamos. A los docentes, pido: compromiso, los chicos necesitan de nosotros y que ustedes estén en el aula”, insta en el final de su mensaje.