Federación Sitech rechaza y repudia la decisión del Gobierno nacional de quitar los fondos para el incentivo docente, conectividad y material didáctico, y toda ayuda que se venía percibiendo para el sueldo del sector docente. En tal sentido, señala que “el incentivo docente es pagado de manera ininterrumpida desde hace 26 años por todos los gobiernos de distintos signos políticos, esto significa que resistió todos los Gobiernos y paradójicamente el actual Gobierno de Milei pretende eliminarlo por lo que, ante esta situación, no hay duda alguna, que determinará el no inicio de clases en todas las provincias ante la decisión arbitraria e ilegítima del Gobierno de Milei.

“El incentivo docente es un monto actual de 28.700 $ para el maestro de grado y de 54.000 $ para el profesor del nivel Medio y Superior con 30 horas, y si bien es un monto en negro, colaboraba en la percepción de los salarios docentes que como es sabido con todos los gobiernos los mismos son de pobreza”, considera el sindicato docente.

“Esto significa que no es que a partir de ahora los sueldos docentes adquirieron dignidad y superan ampliamente la línea de la pobreza y por lo tanto el Gobierno Nacional no tiene compromiso para seguir invirtiendo en educación, por el contrario con la brutal devaluación y el nivel de inflación los sueldos docentes cayeron aún más por debajo de la línea de pobreza e indigencia y por lo tanto podemos concluir que la decisión del Gobierno Nacional es una medida más de ajuste contra los trabajadores en general y en este particular contra el sector docente, por lo que podemos afirmar sin margen de equivocación, que cuando en campaña Milei decía que el ajuste lo iba a pagar ‘la casta’, ahora tomamos conocimiento que se refería a los trabajadores agravado por el hecho de que se trata del ajuste a la educación pública, que es la defendemos”, afirma el sindicato que encabeza Eduardo Mijno.

Por otra parte, requiere “que el Gobierno Provincial convoque urgente a la paritaria provincial para determinar la pauta salarial para este año y al mismo tiempo condiciones de trabajo que tienen que ver con la convocatoria al Congreso Pedagógico-Docente, eliminación del negocio millonario de los postítulos y convocatoria a concursos entre otros temas. La urgencia se debe a los plazos acotados, teniendo en cuenta que las actividades se inician el 21 de febrero y los docentes deberán debatir y decidir sobre la propuesta del gobierno ante la consulta de escuela por escuelas que realizará, como todos los años, este sindicato”, plantea.