Aptasch en estado de alerta, ante el ofrecimiento salarial

Tras la reunión mantenida con funcionarios del Gobierno provincial para evaluar la pauta salarial 2024, desde la Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Salud Pública del Chaco (Aptasch) sostienen que la oferta salarial “es insuficiente no solo por la proyección para el primer cuatrimestre del año en relación con el alza de precios, sino también porque no recompone nada de todo lo que perdimos en el 2023”.





En ese marco, desde Aptasch detallan que en el 2023, “el salario acumulado del año de un trabajador de Salud Pública chaqueño registró un incremento de 118,1%, pero la inflación cerró en 211,4%; por ende, hay una distancia de 93,3 puntos porcentuales entre uno y otro, equivalente a una caída real del 30% del poder adquisitivo, una pérdida salarial que es en extremo grave para las condiciones de vida de los y las trabajadoras”.

“Además, el año no inició con recomposición; por el contrario, en enero no se otorgaron aumentos salariales y la inflación de mes está estimada, nuevamente, por encima del 20%. Esa pérdida del poder de compra de enero es un golpe de knock out para los ya altamente deprimidos salarios que tenemos en la salud pública”, acotan.

En la entidad expresan además que, “hay una decisión política que avala la pérdida salarial para algunos sectores”. En tanto, mencionan la cláusula gatillo que goza el sector docente provincial, que con el salario de enero ya cobran un aumento del 53% que compensa la caída por inflación del último trimestre del 2023. Por ello, manifiestan que “mientras que el sector docente va en línea con la inflación, en salud pública continuamos corriendo por atrás y con cada vez menos chances de alcanzarla. Eso marca que hay una voluntad y una decisión política del Gobierno provincial de sostener salario en un sector pero pisarlos en otros. Una misma patronal que elige a trabajadores de primera y trabajadores de segunda”.

Detalles de la oferta salarial y el rechazo de Aptasch

El gobierno provincial ofrece un incremento acumulado del 53,3% para el primer cuatrimestre, a pagarse un 18% en febrero, un 15% en marzo y un 13% en abril. “Cuando se analiza dicha oferta en relación con las estimaciones de inflación que releva el Banco Central a través del REM, la misma se ubicaría en torno al 88,6% acumulado a abril, por lo cual el salario quedaría 35 puntos porcentuales por debajo”, detallan desde la asociación sindical de profesionales de la salud.

En este marco, en Aptasch destacan que “si bien los incrementos de febrero, marzo y abril se moverían, estimativamente, en línea cercana a la inflación de esos meses en particular, el gran problema es que no se recompone lo que se perdió en enero, mes donde no hubo aumento salarial y donde los precios crecieron por encima del 20%. Además, la oferta del gobierno no prevé ningún tipo de compensación por la altísima pérdida registrada en el 2023”.

Otro punto de discusión refiere al aumento de las Guardias: “ si bien se trata de un incremento significativo (70%) destacan que es una medida que se vende como recomposición salarial pero no alcanza siquiera a la mayoría de los trabajadores de salud pública, sino sólo a una porción estimada en el 30% o 40% de estos. Es favorable, desde ya, pero no es la solución al retraso salarial que tienen los trabajadores en todo el sector sanitario provincial”.

En esa línea, el gremio que nuclea a trabajadores de salud pública afirma que “estamos en alerta y asamblea permanente ante el escaso ofrecimiento de la patronal y con las bases debatieron sobre las acciones que llevaremos adelante en relación con esta situación. Hace años somos castigados por los diferentes gobiernos de turnos y ahora nuevamente sufrimos el ajuste y el retraso salarial, algo que no podemos pasar por alto y por ello defenderemos desde la acción gremial el salario de los trabajadores sanitarios chaqueños”.