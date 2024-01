Hoy se lleva a cabo el cierre de temporada de la colonia de vacaciones que lleva adelante el Instituto del Deporte Chaqueño (IDCh) para sus colonos.

Durante toda esta temporada, más de 700 colonos pueden disfrutar de actividades y juegos recreativos, canotaje, tirolesa, charlas de capacitación en rcp y primeros auxilios.

El objetivo de la colonia de vacaciones es que niños de 6 a 12 años de la zona puedan disfrutar con todos los cuidados necesarios llevados a cabo por los profesores del IDCh.







El presidente y vicepresidente del IDCh, profesor Fabio Vázquez y Gabriel Pellegrini, subrayan “la posibilidad de estar y compartir de los chicos, al cuidado de nuestros profesores, tal cual lo remarca el Gobernador, nos llena de orgullo saber que cumplimos con los objetivos marcados”.

Padres y vecinos agradecidos con la actual gestión por brindar esta atención para con sus hijos y el cuidado de sus pequeños.

Sara es doctora y madre de un colono de 9 años, no sabía de esta oportunidad y se muestra sorprendida. “Cuando me entere me vine a traerlo al chico, me voy contenta por lo que veo del trabajo llevado a cabo por los profesores”, expresa.

Jorge, papá de un chico de 12 años, comparte su conformidad. “Ahora se levanta temprano y ya espera al día siguiente para venir a la colonia, me voy más que conforme y esperare nuevos turnos”, asegura.