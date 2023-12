Insssep: El 4 de enero, comenzará la colonia de vacaciones para adultos mayores

En el marco del convenio firmado entre el Insssep, a través de su titular, Irene Dumrauf, y el presidente del Instituto del Deporte Chaqueño, Fabio Vázquez, anuncian que a partir del 4 de enero, iniciará la colonia de vacaciones para adultos mayores, afiliados a la obra social, en el polideportivo Jaime Zapata.

Las inscripciones serán desde el 2 de enero, de 7.30 Hs. a 12.00 Hs. en López y Planes 78. Allí se les entregará la planilla de inscripción, la ficha médica que debe rellenar su médico, y un listado de los profesionales que no cobran plus. En este sentido, el vocal pasivo Raúl Cantero gestiona la atención de 110 prestadores que no cobran montos extras.

La colonia de vacaciones se dividirá en dos turnos: el primero será del 4 al 17 de enero y el segundo del 18 al 31 de enero inclusive.

Por otra parte, los afiliados tienen la opción de inscribirse exclusivamente a clases que duran 1 hora y elegir entre folklore, escuela de natación para principiantes, natación avanzada y gimnasia neuromuscular. Todas estas actividades también se realizarán en el predio del Jaime Zapata.