Evocan a las víctimas en la Masacre de Margarita Belén

Con un acto en el monumento a los caídos en la masacre en ruta 11, se rinde homenaje durante la tarde de este miércoles. En él, se remarca la intención de defenderse ante todo ataque a los Derechos Humanos cuestionar el ajuste neoliberal. El compromiso por parte de familiares, organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales y políticas y buena parte de la sociedad en todos estos años logra transformar el sentido original de la Masacre tal cual lo ideara la dictadura en un emblema de lucha por la Justicia y la Memoria.

La concentración previa al acto central comienza a las 15, en la Casa por la Memoria. Allí se reúnen familiares de las víctimas, organizaciones políticas y organismos de Derechos Humanos, para partir en caravana hacia el monumento en ruta 11, donde el acto se inicia pasadas las 18.30, acompañado de banderas, bombos y fervor popular para homenajear a los militantes fusilados, a la vez de exigir avances en la búsqueda de los desaparecidos.

Luego de entonar el himno, se realiza la lectura de adhesiones, de una variada cantidad de organizaciones, como Frente Grande, MEDHES, Movimiento Villero, Colectivo Nacional, La Cámpora, entre otras, y acto seguido pronuncia unas palabras Tereza Franzen, hermana de Luis Arturo Franzen, unos de los fusilados en la masacre. El acto cierra con la lectura de Santiago Osuna, de Hijos Chaco, del documento central por el 47 aniversario.

“Tenemos el compromiso de seguir la militancia”

Luis Arturo Franzen, uno de los fusilados en la masacre, el 13 de diciembre de 1976, delegado gremial y militante en la Juventud Peronista y del Movimiento Agrario Misionero. Su hermana, Teresa Franzen, llega desde Misiones para acompañar el acto y reafirmar su militancia en favor de los derechos humanos.

“Después de estos 40 años de democracia, muchos no tienen la sidra y el pan dulce, muchos no tienen ni siquiera qué llevar a la mesa. Nunca pensamos, cuando militamos en los 70', que nuestros niños, nuestros abuelos, nuestras familias irían a comer en los comedores, pero nuestro pueblo es solidario y a pesar de la pandemia, a pesar de la desocupación que llevó el neoliberalismo, fuimos juntándonos y compartiendo el pan, como compartimos también en las cárceles”, evoca.

“Nadie quería ser héroe, nadie quería morir, pero nos tocó un momento muy difícil donde por ser delegado sindical, ser secretario general de un sindicato, estar en un centro de estudiante, o estar en una lista de un partido como era el Partido Auténtico, las Ligas Agrarias o el Movimiento Agrario Misionero, ya eras un terrorista y subversivo. Sigo siendo subversiva porque no quiero este gobierno liberal que destruye derechos, voy a seguir reclamando”, exclama.

“Tenemos un compromiso con nuestro pasado, con nuestros compañeros que vieron su vida, con los del presente y con el futuro, tenemos un compromiso muy grande de seguir la militancia desde donde sea. Tenemos que transmitir esa alegría con la que militamos en los 70’, con esa alegría con la que sobrevivimos en las cárceles a pesar del asesinato de nuestros hermanos, eso tenemos que transmitir a los jóvenes y no permitir que nos quiten la alegría y la fuerza”, insta.

“Podemos y tenemos la obligación de cumplir ese sueño de la patria libre, justa y soberana y tenemos que seguir buscando a los hijos apropiados que todavía nos faltan. ¡30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, presentes, ahora y siempre!”, concluye.

El documento

“Hoy asistimos con más fuerza que nunca, con la misma decisión y sacrificio como hace décadas atrás cuando inició la conmemoración de esta fecha. Aquí, en este lugar sagrado para la memoria todos los años renovamos el compromiso contra la impunidad y el olvido”, remarca el documento elaborado en conjunto por las organizaciones a 47 años de esa terrible madrugada en la que son fusilados una veintena de militantes políticos.

“En estos cuarenta años nuestro país fue un vaivén entre gobiernos populares que garantizaron derechos, y gobiernos liberales que garantizaron concentración de riquezas. Hoy nuestra provincia cambia el gobierno luego de 16 años, durante la gestiones de Jorge Capitanich pudimos concretar grandes avances para el fortalecimiento de políticas públicas de derechos humanos, pudimos construir Espacios de Memoria nuevos, contar con querellas en representación del Estado para los Juicios por delitos de Lesa Humanidad, constituir el Programa de Asistencia a las Víctimas e impulsar una cantidad de acciones que permitieron que las históricas banderas de memoria verdad y justicia sean políticas de Estado. Sin embargo, tenemos la obligación de decir que nos quedaron muchas cosas por hacer, queda pendiente una ley que garantice la definitiva autonomía de la Comisión Provincial por la Memoria y sobre todo queda pendiente dar respuesta a la gran cantidad de trabajadoras y trabajadores, al igual que en otras dependencias del Estado, que hoy se encuentran en la angustiante situación de no tener certezas sobre sus puestos de trabajo. El trabajo digno y bien remunerado es uno de los derechos humanos básicos y elementales que debemos defender”, apunta.

En un mensaje a las nuevas autoridades provinciales, señalan: “Estamos abiertos al diálogo, pero no vamos a permitir ningún retroceso en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. No queremos que este nuevo gobierno sea una versión provincial del Macrismo que sistemáticamente atacó la memoria histórica de nuestro pueblo, ni tampoco que busque mimetizarse con el Gobierno Nacional de Javier Milei y Victoria Villarruel, quienes reivindican y justifican el secuestro, tortura, violación y desaparición de personas. Queremos que lo sepa Sr. Gobernador Leandro Zdero, en el Chaco no vamos a dar ni un solo paso atrás”.

“Los mismos intereses políticos y económicos que se enriquecieron y se hicieron millonarios durante la dictadura y la infame década menemista, volvieron con sus viejas recetas, pero esta vez disfrazada de rupturista y novedosa. Javier Milei dijo sin sonrojarse que ‘¡se viene el ajuste’, sacrificio doloroso que no lo harán los privados, sino el Estado”, cuestionan.

“El objetivo de engordar la rentabilidad de las grandes empresas por encima del interés colectivo. Ya conocemos esta historia, el resultado es siempre el mismo: ajuste, falta de trabajo, miseria y dolor para el pueblo. La dirigencia debe hacerse un fuerte autocrítica de que acciones u omisiones permitieron el renacer de la derecha más recalcitrante”, convocan.