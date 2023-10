El aspirante a la Intendencia de Resistencia, Roy Nikisch, reafirma que “si la ciudadanía nos elige, el edificio municipal va a tener la puerta abierta, pero a mí me van a encontrar en la calle” e indica que “vamos a desarrollar un gobierno abierto cambiando el modelo de un municipio que no da respuestas, que no escucha ni responde. Vamos a transparentar los gastos y los trabajos de las áreas en la página municipal pero también vamos a tener canales telefónicos permanentes y por redes sociales que canalicen los reclamos a cada área. Vamos a trabajar en la descentralización efectiva de los Centros Comunitarios y Delegaciones consolidando los programas actuales pero dotando de equipamiento y elementos a los trabajadores. Pero sobre todo vamos a escuchar a los vecinos con ámbitos de participación concreta con las instituciones y los vecinos en sus comunidades.”

En numerosas reuniones barriales de esta semana como en Villa Prosperidad, Villa Chica, Villa San Juan, Barrio UOM, Barrio Toba y Villa Seitor, Nikisch afirma que “el Municipio tiene que volver a recuperar la relación con el vecino porque dejó de escucharlo hace 8 años y esa falta de contacto directo real ha provocado que las respuestas no lleguen o lleguen mal a cada barrio, ya que cada sector tiene sus problemáticas específicas y abordajes particulares”.

“Ausencia del Estado”

“La ausencia municipal y provincial es notoria en toda la ciudad”, sostiene que Nikisch “porque la inseguridad reina porque el Municipio ha dejado la ciudad a oscuras, el tránsito ha empeorado porque hay un retraso en el mantenimiento de calles pavimentadas. El resistenciano hoy está obligado a esquivar pozos de obras inconclusas de Sameep y enormes baches que en el mejor de los casos rellenan con escombros; y una trama de calles de tierra sin mantenimiento, sin consolidar ni siquiera el circuito de colectivos, lo que genera modificaciones de recorridos y que los ciudadanos caminen varias cuadras en el barro para poder llegar a sus trabajos, a su escuela o al hospital. Y si no entra el transporte público, tampoco ambulancias ni el servicio de recolección", dice el candidato de Juntos por el Cambio.

“El panorama general es grave porque no se cumple con el mantenimiento de los desagües y falta coordinación total entre Gobierno y Municipio, pero lo que encontramos en cada barrio es que no se da respuestas a sus problemas específicos porque no se los escucha.”

Por ello, compromete que “si la ciudadanía nos elige vamos a resolver con planificación y organización. Vamos a lograrlo junto a los trabajadores municipales, a las instituciones y los vecinos que van a ser los protagonistas de la gestión.