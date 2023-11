Arévalo admite el resultado electoral

El candidato a intendente de Resistencia, Diego Arévalo, reconoce hoy el resultado de las urnas de las elecciones municipales. "Este camino recién empieza. Tenemos que construir la alternativa para el 2025, 2027 y vamos a trabajar mañana mismo para el 19 de noviembre”, asevera, durante una conferencia de prensa realizada en la sede del Partido Justicialista, ubicado en avenida Rivadavia 85.

Arévalo reconoce el triunfo del partido opositor liderado por Roy Nikisch."Lo felicitamos y deseamos que haga el mejor de los trabajos porque lo necesitamos rápidamente todos los resistencianos", resalta.

También expresa: "Nosotros venimos hace tiempo trabajando en un proyecto de ciudad. Esta vez no lo pudimos lograr pero entendemos que no todo se vale, no es el camino y no estamos dispuestos a destruir la caja del Estado por tener un voto o diez mil o veinte mil más. Por eso justamente hay que recordar que el voto es una herramienta para ejercer la democracia y buscar un bien común”, admite.

Con el 91.69% de las mesas escrutadas, el candidato a intendente dijo que ya “no era posible revertir la tendencia”.

“De todas maneras, reconozco el trabajo realizado por todo el equipo de campaña, de los que estuvieron en las escuelas, y quiero a la vez decirles que nos volveremos a encontrar porque realmente somos una generación como ustedes que hace tiempo transita este camino. Que sabe de victoria y aprende de las derrotas”, expresa. "Hoy tendremos dos concejales que pide garantizar que nos representarán en el municipio quienes defenderán nuestra bandera que van a ser siempre la de una ciudad mejor. Más linda y con un proyecto a futuro", reafirma.

"Agradezco al gobernador Capitanich porque no sólo ha sido un líder en la provincia sino que a toda una generación nos ha permitido dar los primeros pasos.Con exitos y algunos golpes. Pero así se aprende a caminar", apunta.