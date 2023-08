Federación Sitech sostiene que "el plan anunciado por el gobierno tiene un caracter electoralista"

“El plan de estabilidad y garantías laborales anunciados por el gobierno para los niveles secundario y superior, tienen un carácter electoralista, inconsulto e incentiva la pelea entre docentes”, expresa Federación Sitech, en un documento.

Luego, señala que “luego de 18 años sin concurso en el Nivel secundario, y el reclamo de vieja data de este sindicato sobre la estabilidad en estos niveles, y que fueran incluidos como una reivindicación central en las luchas de todos estos últimos años, se le ocurre recién estando a un mes de las elecciones provinciales, elaborar entre gallos y medianoche un anteproyecto de ley para ser enviado a la Cámara de Diputados para su tratamiento. Parece que no hubo en estos 18 años para el gobierno la posibilidad de tratarlo. Esto de por sí demuestra el carácter oportunista del proyecto, que tiene que ver más con las elecciones que de una necesidad propia de la docencia y de la pregonada calidad educativa”, plantea.

“Oportunismo que es característica de este gobierno, como es el intento recién ahora de reglamentar las escuelas de gestión social luego de lo sucedido en una de ellas y que fue y es de trascendencia nacional”, dice Federación Sitech.

“Según el ministro Lineras este ‘plan’ fue consensuado con los gremios amigos del gobierno, pero nunca fue tratado en comisión de política y menos aún en un Congreso del nivel como pide este sindicato a fin de democratizar la discusión teniendo en cuenta que existen intereses contrapuestos que deben ser contemplados como es el del docente titular, interino, suplente y los miles de docentes sin cargo u horas cátedras”, remarca el sindicato docente. A lo que seguidamente, afirma: “Nos parece justo reconocer derechos adquiridos sobre los docentes interinos que tienen muchos años de antigüedad y no pudieron titularizar, pero esto no debe significar la eliminación de o postergación de los derechos de titulares y suplentes (con muchos años de antigüedad) y menos aún reconocer derechos a personas que No tienen título cuando desde hace años existen miles de docentes recibidos que no consiguen trabajo en el nivel. ¿Qué pasa con la pregonada calidad educativa? ¿Se termina cuando hay especulación electoralista?”, deja el interrogante.

“Queda claro que este ‘Plan’ no puede ni siquiera mencionar la palabra concurso, porque justamente el gobierno y los sindicatos amigos desvirtuaron el mecanismo más preciado que tenía la docencia para competir y mantener la calidad educativa en cuanto que la corrupción de la venta de certificados de postítulos ha roto el orden de mérito y solo pueden ganar en una situación de competencia aquel docente que ha sacrificado sus haberes (negocio millonario para dirigentes gremiales) comprando papelitos que no suman para una mejor preparación pero obtienen un puntaje inalcanzable para aquellos que no tuvieron oportunidad de la compra desmedida de esos postítulos”, sostiene.

“Tengan en cuenta los diputados al momento del tratamiento de este anteproyecto que están creando una nueva figura dentro del Estatuto del Docente ( de dudosa legalidad ) ya que existiría un docente que no es titular, interino o suplente , sino un docente comprendido en un plan del gobierno que goza de estabilidad pero que no le corresponde ninguna de las categorías mencionadas y que están en el régimen del Estatuto, más el hecho de las dudas y errores que contiene el anteproyecto y que serán motivo de un nuevo comunicado por parte de este sindicato, es que solicitamos desde ya que el mismo sea rechazado y se convoque a un debate amplio y democrático del nivel para lograr la estabilidad contemplando los intereses de todos los sectores sin especulaciones electorales”, asevera Federación Sitech.