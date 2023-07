Caso Cecilia: "Chaco es un feudo", afirma la madre en su reclamo de Justicia, en Buenos Aires

La madre de Cecilia lleva el reclamo desesperado por Justicia a Buenos Aires. En la avenida Callao, y acompañada de miles de porteños que desafían al frío, se levanta el escenario oficial de la manifestación.

Aclara que la marcha no la organizó sino que se trata de una autoconvocatoria generada luego de participar de un programa de televisión. “La gente está podrida y dijeron queremos marchar, queremos reunirnos, queremos estar con vos y queremos demostrarte, que no estás sola, entonces ellos armaron y yo invité a los demás me preguntaban donde es y bueno llegaron a la marcha”, a pocos metros de la Casa del Chaco.

Asegura que está dispuesta a recorrer otros puntos del país para pedir justicia. “Donde me llamen y hagan una marcha por Cecilia y del partido que sean, yo voy a ir porque yo no tengo bandera política, mi única bandera es Cecilia”, subraya.

Dice que no tiene miedo pero sí reconoce que amenazaron a su hija. “Yo no le tengo miedo ni siquiera a la luz mala, lo que me quieran hacer a mí no me interesa, más no me van hacer. La amenaza a mi hija me preocupa, pero está protegida”, dice.

Sí pide por el reconocimiento por parte del Gobierno nacional de la muerte de Cecilia y las mujeres desaparecidas en la provincia. “Sería buenísimo que Alberto Fernández me escuche y que entienda que el Chaco es un feudo y como estuvo varias veces, ahí supongo que Chaco no le interesa”, insiste.

Remarca en su mensaje que “para el Gobierno es un femicidio, para mí es una víctima del poder porque la que idea de todo esto fue de una mujer”.