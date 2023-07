Federación Sitech pedirá la nulidad de los postítulos docentes

Chaco On Line

Federación Sitech manifiesta, a través de un documento, que “el negociado de los postítulos sigue más vigente que nunca sin que se pueda avizorar una mínima perspectiva de limitación o desmantelamiento de la maratónica carrera por la obtención de papelitos, situación que claramente rompe el orden de mérito en perjuicio de la docencia en general y cuyo máximo responsable es el ministro de Educación”.

Más adelante, expresa que “la estafa pedagógica se agudiza y los excesos están al orden del día”, apunta contra la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) al afirmar que es “el colmo que instituciones supuestamente prestigiosas se presten a este negociado y sin tapujo alguno avalen propagandas más cercanas a un sitio de TV compras que a propuestas académicas de excelencia como se ha visto estos días en el que con un marketing sin precedentes te ofrecen 5 (cinco) postítulos con la canallesca leyenda “¿te interesa ser miembro VIP? Adquirí tu membrecía… ¡¡Pero atenti esta preventa sólo dura 3 horas!!” y largan la “carrera” para la inscripción, con la perversa publicidad de una gran ‘inversión’ que no es otra cosa que exprimir al docente para que gaste su sueldo para adquirir puntaje que de ninguna manera significa haber realizado trayectos formativos de excelencia, salvo que la excelencia este definida por formar parte de ese grupo selecto como miembro VIP”, remarca.

“Esta ‘oferta’ con un precio módico y en condiciones vip es por un paquete de 5 postítulos que equivalen a 20 puntos”, precisa. Y, luego amplía: “en la carrera docente por antigüedad un trabajador de la educación para llegar a 20 puntos debió haber estado durante casi 40 años en actividad (por cada año de antigüedad se otorgan 0,55 puntos), comparece casi 40 años de antigüedad y experiencia en una escuela, con permanecer frente a una pantalla 70 horas para obtener idéntico puntaje”.

“Siguiendo con estas comparaciones que demuestran la aberración a la que estamos siendo sometidos los docentes y cómo impactan estas postitulaciones en el orden de mérito tomamos otro ejemplo en relación a la obtención de un nuevo título de cualquier profesorado con una duración de 4 o 5 años. Cabe destacar que por cada título docente que se incorpore se otorga un puntaje de 3 puntos, significando esto que para poder equiparar los 20 puntos que se obtienen con esta ‘oferta’ de postitulaciones un docente deberá cursar y aprobar 7 (siete) carreras docentes distintas (de 4 años cada una) esto es 25 años de formación”, detalla Federación Sitech. Ante esto, considera que “demuestra la obscenidad que esconden estos postítulos que simplifican toda una trayectoria de formación en 70 horas de asistencias a unas simples ‘clases magistrales’, por ello dice que esta situación es “absolutamente desproporcionada que solo trae beneficios para quienes montan este negociado lucrativo y, claramente, para un grupo selecto ahora denominado ‘VIP’ que puede acceder a este mercado, mientras que el común de los docentes observan desde afuera resignados cómo año a año van descendiendo en las listas de orden de mérito”. Es así que, advierte: “De continuar esto, las distintas Juntas de Clasificación deberán incorporar una nueva modalidad en las listas, las de los docentes VIP líderes y portadores de membrecías y las de los marginados del sistema que observan con ‘la ñata contra el vidrio’ como la ‘casta’ accede a cargos u horas cátedras”.

Por otra parte, dice que es “lamentable que esté involucrada la Universidad y más lamentable aún, que sean parte de esta estafa pedagógica, personajes que tendrían que preservar el prestigio y bregar por la formación de excelencia”. Ante se pregunta: “acaso sabrá la jueza Iride Isabel María Grillo, quien preside el Superior Tribunal de Justicia del Chaco que participa de esta estafa pedagógica con la que embaucan a los docentes y que es parte del gran engranaje que alimenta la brecha entre los trabajadores y genera desigualdades entre quienes tienen poder adquisitivo y quienes no llegan ni al 15 de cada mes". En esa línea, afirma: “sabemos del repudio de la mayoría de los docentes sobre este mecanismo de estafa por lo que no se puede descartar la presentación en ámbito judicial y de concretarse esta medida producto del hartazgo y manoseo al que está siendo sometido el trabajador, qué hará la jueza que preside el Superior Tribunal de Justicia, en estas condiciones cuáles serían las garantías de un fallo justo si quien debe impartir justicia está involucrada en la estafa pedagógica que se denuncia”, se pregunta el sindicato que encabeza Eduardo Mijno.

Sigue las afirmaciones, en este sentido: “Algunos otros personajes ya los conocemos como es el famoso ‘letrado’ de las causas perdidas, el abogado marketinero, conocidos por sacar cautelares exprés que salen como pan caliente, como fue por ejemplo la suspensión de un día antes de las elecciones del Consejo de Educación (2019), a sabiendas de que no tenía ni una posibilidad de ganar la cuestión de fondo ya que intentó cuestionar la convocatoria de dichas elecciones cuando los plazos ya estaban total y absolutamente vencidos, pero como dijimos, logró su objetivo suspender, vía cautelar, las elecciones un día antes y, a la fecha (ya han pasado 4 años) no se han convocado pese a que este sindicato ganó la cuestión de fondo y, claro aquí también está la responsabilidad del ministro de Educación que parece vivir en una burbuja, abstraído de la realidad, con un ministerio en el que ‘el aquí no pasó nada’ pareciera reinar”.

“Otra ‘joyita’ del abogado marketinero que roza lo absurdo es que el magnate de la industria de postítulos, saca cautelares en cadena en el negocio judicial, para ‘proteger’ a aquellos que presentaron postítulos apócrifos sin la mínima posibilidad de ganar la cuestión de fondo ya que no puede haber juez alguno que otorgue validez a títulos que no están reconocidos por ninguna institución”, asevera Federación Sitech.

“Párrafo aparte merece el sindicalista de la más canallesca doble moral, que en mesa técnica grita que hay que poner límites a los postítulos y alienta la titularización automática y a la par publicita, patrocina la gran industria del papelito junto a su coequiper, el abogado marketinero”, amplía en sus consideraciones.

Federación Sitech anticipa que hará la denuncia correspondiente ante el Ministerio de Educación “para que se declare nula la oferta de los postítulos en cuestión, en cuanto que no reúne los requisitos para ser considerada como tal, poniendo en situación de desigualdad con lo que debe considerarse un postítulo en relación a la cantidad de horas requeridas; la cantidad de participantes; los controles de asistencia, promoción y aprobación. La denominación de postítulo a la oferta cuestionada es solamente producto de la arbitrariedad, autoritarismo y potestad que se arroga la Universidad sin cumplir con los requisitos establecidos por las normas nacionales y jurisdiccionales, por lo que recomendamos a los docentes que tomen las precauciones para su inscripción y no terminen en situación de estafa como miles de docente”. En esa misma línea, alerta al ministro advirtiéndole: “tendrá que dar cuenta de lo que aprueba, ya que hasta el momento no existe resolución alguna, con el agravante de que en la propia propaganda de esta oferta advierten que tiene el aval de la UNNE y de Institutos de Educación Superior sin especificar cuáles, situación absolutamente irregular y que es consabida la maniobra de conseguir un Instituto amigo que termine legitimando y legalizando lo que claramente es ilegal”.