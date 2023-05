“Los chaqueños deberemos pagar más de 127 millones de pesos por la energía que Secheep no le pagó a Cammesa”, afirma Zimmermann

El senador Víctor Zimmermann plantea que “los chaqueños deberemos pagar más de 127 millones de pesos por la energía que Secheep no le pagó a Cammesa”, tras el informe que ofrecierá el jefe de gabinete, Agustín Rossi, en el Senado.

El senador por el Chaco, Víctor Zimmermann, sorprende con el informe que dejara el jefe de gabinete en su paso por el Senado, revelando la deuda millonaria que deja el acuerdo firmado por el gobernador Capitanich con la Secretaría de Energía de la Nación. “Los chaqueños deberemos pagar más de 127.000 millones de pesos por la energía que Secheep no le pagó a Cammesa”, dice.

En declaraciones a medios locales, el legislador radical consultado sobre la sesión del Senado donde el jefe de gabinete, Agustín Rossi, brinda un informe de gestión del Gobierno Nacional. En esa ocasión, el legislador chaqueño pregunta sobre la deuda que la empresa provincial de energía, Secheep, mantiene con Cammesa, responsable de la distribución mayorista del país; y que el gobernador Capitanich asegura haber cancelado mediante un convenio suscripto con la Secretaría de Energía de la Nación.

“En su respuesta, que me la mandó por escrito, el jefe de gabinete señala que el convenio contempla un plazo de cancelación de 96 meses y un período de gracia de pago de 6 meses”, indica el senador por el Chaco. A esto, acota que “la fecha de corte fue diciembre de 2022 y se reconoció un monto de deuda cercano a los 25.000 millones de pesos”.

“Sin embargo, el jefe de Gabinete confirmó que hasta la fecha la provincia no pagó ninguna cuota, la primera será el 25/07/2023 por un importe de 500 millones de pesos y el saldo restante de capital más intereses a pagar en 96 cuotas, totalizan más de 127.000 millones de pesos”, explica Zimmermann.

“Podrán imaginar mi sorpresa al conocer este monto, que corresponde al consumo eléctrico que los usuarios chaqueños ya pagamos en tiempo y forma con las facturas que nos manda Secheep”, dice el representante chaqueña y lamenta que “hasta el momento no sabemos si desde el 01 de enero de 2023 se viene pagando el consumo o si están generando una nueva deuda”.

Respecto de la empresa Secheep, Zimmermann considera que “la situación que llevó por segunda vez a afrontar una deuda con la Nación no ha cambiado, al menos no han informado de ninguna medida instrumentada para que esta situación no se vuelva a producir y los chaqueños podamos contar con el servicio que merecemos y a un precio razonable” y remarca que “en el Senado tengo presentado proyectos para una tarifa diferencial para las provincias del norte, especialmente nuestra región del NEA, que el oficialismo se niega a tratar”.

Finalmente, Zimmermann señaló que “el gobernador Capitanich, con su mala administración del Estado ha destruido la calidad de los servicios públicos, duplicó la deuda pública provincial si incluimos este convenio por Secheep y no da señales de querer -o poder- revertir esta situación. Por eso decimos que el suyo es un ciclo acabado, sin ideas, que solo empeora la difícil situación de la provincia”.