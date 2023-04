Polini y Aida Ayala con vecinos que no pueden pagar la luz

El farmacéutico, productor agropecuario y precandidato a gobernador del Chaco, Juan Carlos Polini junto a la precandidata a intendenta de Resistencia, Aída Ayala, se reúnen con vecinos, quienes les expresan preocupación por el tarifazo de Secheep. Ambos candidatos a dirigir la provincia y la ciudad anticipan las medidas a adoptar tras asumir sus respectivos cargos el 10 de diciembre.

Polini: “Vamos a poner orden en el Chaco”

Tras escuchar a los vecinos angustiados por no poder pagar la factura de Secheep, el precandidato a gobernador del Chaco, Juan Carlos Polini, expresa su posición. “Este tarifazo es consecuencia del desorden administrativo y el desmanejo del dinero de los usuarios, las facturas de Secheep representan hoy un 20 o 30% de un salario o una jubilación, no hay lógica, cuando uno ve la variabilidad de las facturas es como que de pronto habitan los domicilios el doble o triple de personas, o como si se hubiesen incorporado una gran cantidad de electrodomésticos, y no es así, y sumado a esto el gobernador ofrece un crédito en 3 cuotas para pagar, es la primera vez que ocurre esto, las familias no saben si pagar la luz o comer”, plantea el precandidato.

En ese sentido, acota: “El problema no es la falta de recursos sino el desmanejo, esta situación en Secheep se solucionan poniendo orden, con un manejo transparente del dinero de los usuarios, eso nos permitirá bajar la tarifa un 30% y hacer las inversiones necesarias para poner fin a los cortes de energía que tanto daño ocasionan a la población”.

Aida: “Sabemos como liderar el cambio”

Consultada sobre la situación de vecinos a los que se les dificulta el pago de la factura de energía, la precandidata a la Intendencia de Resistencia, Aída Ayala señala: “Escuchamos la situación de trabajadores, jubilados, todos con una gran angustia por este tarifazo de Secheep que sin lugar a dudas constituye una estafa, Resistencia duele, el Chaco duele, esta es una de las caras de ese sufrimiento”.

En ese contexto, se refiere al alumbrado público: “No se sabe que convenio tiene Secheep con la Municipalidad, los vecinos pagan en cada factura un 10.74% en concepto de alumbrado y la ciudad hace años que está oscuras, hecho que atenta contra la seguridad de los familias, por eso queremos conducir la ciudad y la provincia, vamos a revisar todo cambiando lo que sea necesario para volver a la normalidad, recuperar el programa de uso de energías alternativas como ya lo habíamos hecho en la peatonal, energía solar, para tener una Resistencia y un Chaco distinto, hay que hacer cosas distintas, nosotros sabemos cómo hacerlo”.