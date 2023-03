En Federación Sitech expresan malestar por "demoras y falencias" en la confección de las listas para interinatos y suplencias

Los miembros de extracción gremial de Federación Sitech que integran las Juntas de Clasificación de nivel Secundario (Sáenz Peña y Resistencia) desligan responsabilidad sobre “demoras injustificadas y falencias en las valoraciones de antecedentes en la confección de las listas para interinatos y suplencias por aplicación del sistema SIE”.

“Luego de varios años de retraso (motivado por la pandemia) en la confección de las listas de orden de mérito, las Juntas de Clasificación trabajando en plenas vacaciones -enero más precisamente- lograron cumplir con la valoración en tiempo, comunicándoles a los responsables del SIE de esta situación para el acabado final e insólitamente obtuvieron como respuesta ‘los mismos (técnicos) están de vacaciones’ por lo que solamente atendían casos particulares y de ‘urgencia’, situación que claramente es ajena a las juntas y que pone al descubierto la responsabilidad en el atraso y falencias de las listas de orden de mérito”, plantean.

“Lo sucedido es de una gravedad institucional en cuanto que las juntas quedan supeditadas en sus funciones y su labor a una burocracia que maneja el sistema y por lo tanto afecta la autonomía de la que goza este organismo, no pudiendo garantizar el cumplimento del estatuto docente de que las listas estén en tiempo y forma”, exponen.

“En relación al tiempo, queda claro que la premura de las juntas y por correlato de toda la docencia de tener las listas tal lo establece el estatuto no es la misma de quienes son meros tecnócratas operarios de un sistema que ante el pedido concreto de los miembros responden tan livianamente que por el momento se encuentran de vacaciones”, expresan los integrantes de las Juntas. Poco después, señalan que “en cuanto a la forma, la imposibilidad de quienes integran la Junta de ingresar con autonomía en el sistema, impide una revisión previa al periodo de tacha que anticipe las omisiones y/o falencias que tienen las listas como es el caso concreto en Resistencia que los técnicos auxiliares docentes no fueron incluidos, como otros títulos que sufrieron idéntica situación y que a la fecha no habría sido solucionados, obligando a habilitar un nuevo periodo de tacha para los docentes afectados, situación esta, totalmente irregular y que genera condiciones de desigualdad”.

“Esta situación que se repite año tras año, fue comunicada oportunamente al ministro de Educación quien demostró su incapacidad para solucionar y garantizar el cumplimiento del estatuto en relación a las funciones que tienen las Juntas de Clasificación, por lo que requerimos nuevamente, tome intervención para subordinar una cuestión técnica como es el SIE y que este sea un instrumento con el que las Juntas cuenten para llevar adelante sus funciones y no como sucede en la actualidad que quienes son simples técnicos de un sistema tienen más poder que los propios miembros, operando como obstaculizadores, negando y coartando el derecho a la información a las Juntas, al punto de que deben solicitar la misma por vía jerárquica contraponiéndose todo esto con las facultades y autonomía que gozan por ley estos organismos que dicho sea de paso fueron electos por la docencia”, cuestionan.

Por otra parte, remarcan que “no solamente no hay voluntad para solucionar un problema técnico, sino que tampoco la hay para iniciar la reubicación de los docentes del nivel, que es nada más y nada menos que la antesala para los concursos, esto es alcanzar la estabilidad. Tal es así que los miembros de Federación Sitech presentamos una alternativa para aplicarla el año pasado con el objetivo de iniciar el proceso de reubicación, la misma consistía simplemente en regularizar (reubicar) la situación de los docentes que habían sido correctamente reubicados transitoriamente por la dirección de la escuela de acuerdo a su competencia de título, es decir un primer movimiento que no trae ni consecuencias ni secuelas para otros docentes, simplemente se regulariza una situación existente de hecho, sin embargo como hemos dicho, no existe voluntad alguna y a la fecha no se ha podido avanzar en esta situación”.

“Mención aparte es lo que sucede en junta de Modalidad Técnica, en la que en forma arbitraria y discriminatoria niegan al miembro de Federación Sitech -por la minoría- designar afectado para realizar los trabajos de junta, cuestión ésta que rompe con la tradición del equilibrio necesario entre la mayoría y la minoría, por lo que requerimos que el Ministerio tome intervención para garantizar el derecho de las minorías en junta, de las que este sindicato es y ha sido absolutamente respetuoso teniendo mayoría en casi la totalidad de las juntas”, puntualizan.

Asimismo recuerdan los miembros de Federación Sitech que integran las Juntas de Clasificación que “la modalidad técnica padece una continua y permanente desidia ya que pasaron años de terminada su transformación (2014) y en el 2016 estuvieron terminadas las competencias de título sin embargo no se ha podido avanzar en las reubicaciones como así tampoco en los concursos del nivel, todo esto a contrapelo de las declaraciones del ministro Lineras quien hace alarde en sus discursos sobre el proyecto educativo de las escuelas técnicas a la par de que somete a sus docentes en el absoluto abandono al no garantizar la estabilidad de ese sector”.