Fesich Sitech Castelli: “Sentimos indignacion saber que una senadora nacional cobra como docente y bono social”

El secretario del gremio FESICh SITECh Castelli, Damián Kuris, sobre la senadora de la Nación por el Frente de Todos, Maria Ines Pilatti Vergara, dice “al enterarnos que la legisladora tenia horas cátedras en la Escuela Pública de Gestión Social N° 4 del dirigente social Quintín Gómez sentimos indignación que cobre como docente y además percibir el Bono de $ 12 mil”.

Asimismo, el dirigente gremial expresa: “estas son actitudes que molestan y degradan el sistema educativo, dado que existen en nuestra Provincia miles de docentes a los que se les niega el derecho al trabajo, para beneficiar a personas del entorno político partidario que no lo necesitan”.

“Otro Privilegio de Pilatti Vergara”

El gremialista también se refiere a “otro privilegio que tiene Pilatti Vergara” y al respecto dice: “en nuestra provincia muchos docentes no pudieron acceder al Bono de $12 mil al cual nuestra diputada nacional si lo pudo hacer, mientras tenemos muchos que no solo le pagaron el sueldo atrasado, sino que no le abonaron el Bono como si lo hicieron a la legisladora. Esta es otra cosa que nos indigna de un Gobierno que se rasgas las vestiduras de ser inclusivo y equitativo solo en lo discursivo, pero que no escatima en premiar a personas de su círculo íntimo en detrimento de los trabajadores del sector educativo”.

Finalmente, Damián Kuris resalta: “mientras el sistema educativo del Chaco se encuentra en terapia intensiva y con respirador artificial nuestros gobernantes privilegian a una senadora nacional en funciones, en lugar de dar la oportunidad a uno de los miles de docentes que hace varios años vienen esforzándose para ingresar al mundo laboral. Esta injusticia nos indigna, pero a su vez nos motiva a continuar defendiendo a nuestros compañeros para que sus derechos no continúen siendo vulnerados por políticos partidarios que solo persiguen el beneficio personal y de su grupo selecto”.