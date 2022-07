Federación SITECh terminante: No reinicia las clases y convoca a medida de fuerza para el 1 de agosto

Federación SITECh, en reunión con secretarios generales de toda la provincia decide el no inicio de clases una vez finalizado el receso de invierno, con movilización en cada una de las localidades y en la capital provincial, en el marco de un paro activo de 24 horas para el día lunes 1 de agosto.

“La medida está motivada por la situación actual que atraviesa el sector docente y que no se reduce a la cuestión salarial ya que a esto debemos sumarle las condiciones de trabajo y el completo deterioro de la escuela pública en general”, explican en el sindicato que encabeza Eduardo Mijno.

“En relación a la cuestión salarial, el Gobernador, en forma unilateral y sin convocatoria a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, dio sus anuncios por cadena provincial, como ya es costumbre en su gestión, en una muestra más de desprecio a los ámbitos democráticos de negociación colectiva como son las paritarias y cercenando a este sindicato la posibilidad de volver a poner sobre la mesa de negociación la deuda que mantiene el gobierno con la docencia y el reclamo sobre la devolución de los descuentos por días de paro”, plantean.

“A este accionar propio de quienes desconocen los principios fundamentales de toda negociación colectiva se reproduce en el ministro de Economía quien cínicamente manifestó, también por cadena provincial, que lo anunciado por el Gobernador fue en consenso con los gremios”, aseveran desde Federación SITECh. Al respecto, rechazan rotundamente, “en cuanto que este sindicato no tiene diálogo con el gobierno desde inicio del año cuando el gobierno puso fin a la paritaria como blindaje a los amigos”.

“Si bien desde Federación SITECH reivindicamos la cláusula gatillo (que mantiene al docente en el mismo nivel de pobreza), el anuncio del gobierno de 7 por ciento para completar el porcentaje de inflación del segundo trimestre y un 5 por ciento de recuperación por sobre dicho monto, no es ganarle a la inflación como manifiesta el Gobernador, es simplemente ir recuperando a cuenta gotas la deuda del 70 por ciento que mantiene el gobierno justicialista (Peppo /Capitanich) con la docencia”, expone el gremio educativo. A lo que seguidamente remarca que “es de necesidad y urgencia reabrir la paritaria en la que todos los sindicatos tengamos participación real”.

Por otra parte, señala que “nuevamente en forma autoritaria y sin consenso con los actores involucrados, que son los padres, docentes y alumnos, decidieron ampliar una hora más de clase en el nivel primario, sin tener en cuenta las distintas problemáticas que implica su aplicación y que merecen un debate, que se podría haber generado con el Congreso Pedagógico-Docente, el cual está aprobado por Ley, pero el Ejecutivo que lo anunció con bombos y platillos ha dejado de lado”.

Respecto a la ‘jornada ampliada’, subraya que “es importante la voz de los padres en esta situación, cuestión esta que no será posible si no se generan los espacios de discusión”. Asimismo plantea que “no se conoce el instrumento legal por la bonificación por este desempeño, no solamente, sino que al mismo tiempo encontramos una contradicción que no ha sido resuelta en cuanto que una bonificación (como se pretende pagar) es parte del sueldo por lo que pondría en situación de desigualdad a los docentes del mismo nivel cuando pretendan excluir a los directivos, maestros de materias especiales, secretarios, etc”.

Menciona además que “no se ha definido aún respecto a los nuevos horarios de entrada y de salida con esta hora ampliada, tiene que ver con la posible situación de incompatibilidad horaria, en la que dejarían al personal docente, como las dificultades que ocasionará en los edificios, la gran mayoría compartidos entre dos o más instituciones.”

En esa línea, afirma la “jornada ampliada” en las escuelas primarias más bien responde a una medida para “hacer como si” se preocupan por la calidad educativa, que a un proyecto de una verdadera educación pública de calidad”.

“La falta de diálogo, como ya es característico de este gobierno, imposibilita dar discusión y solución a los numerosos reclamos que tiene este sindicato, como son por ejemplo: los mandatos vencidos de los miembros de las distintas Juntas de Clasificación, Tribunal de Disciplina y Consejo de losEducación, sin realizar la convocatoria a elecciones, estando al límite para concretar la misma, lo que motivará una nueva prórroga en forma ilegítima e ilegal, la continuidad del Congreso Pedagógico-Docente, en la que debía discutirse la subvención de las escuelas privadas, la reglamentación de las escuelas de gestión social, el festival de proyectos especiales, entre mucho otros temas”, enumera Federación SITECh.

“No es menor la solución al negociado de los postítulos que han roto el orden de mérito y que solamente aquellos docentes con mejor situación económicas son los que tienen derecho a acceder a cargos y horas cátedras, como también la discusión a la convocatoria a concursos del nivel Secundario y Superior, que hacen a las condiciones de trabajo de estos docentes”, menciona el sindicato de la educación.

“Pareciera que este gobierno, por un lado pregona la calidad educativa, pero por otro lado aplica políticas de ajuste con el cierre masivo de cargos y horas cátedras en los distintos establecimientos de las escuelas públicas estatales, baja de horas de focalizados (desconociendo la Ley N° 2335 L), demora en la liquidación de haberes, etc”, sentencia el gremio docente.

En el tramo final del documento, anticipa que “la Docencia va a expresar su disconformidad en las calles el día lunes primero de agosto a través de las movilizaciones que se harán en cada una de las localidades, teniendo en cuenta que no alcanza solamente con adherir a la medida de fuerza, este sindicato alienta a los docentes para que se exprese en las calles la disconformidad sobre las políticas de ajuste de este gobierno”.