Federación SITECh considera que se trata de una hipocresía del ministro de Educación al afirmar que no se cierran grados y divisiones. Apela al gobernador a cumplir el compromiso firmado en el año 2.019.

“Ante la respuesta del Ministro de Educación, Aldo Lineras en los medios de comunicación, en la que desmiente que se estén cerrando grados y cursos, ya que solo se trata de una ‘unificación de divisiones’ Federación SITECh responde: es inconcebible semejante hipocresía en el discurso del ministro, al afirmar que no se cierran grados y divisiones, sino que se trata de una simple compensación o nivelación para una mejor distribución de alumnos, pretendiendo confundir a la docencia y a la comunidad educativa, cuando efectivamente se trata de cerrar fuentes de trabajo dejando a los docentes que se venían desempeñando sin sustento económico , lo que puede demostrarse fácilmente a través de las resoluciones con la que cuenta este sindicato y que establece ‘dar de baja’ a los docentes de tal institución por falta de matrícula sin derecho a la defensa, dejándolos en la calle y sin que aparezca un mecanismo de protección, como quiere dar a entender el ministro”, sostiene el sindicato que conduce Eduardo Mijno.

“Todo lo que expresamos como sindicatos están en las resoluciones que adjuntamos al azar, que confirman lo que decimos”, expone el gremio docente. A lo que seguidamente señala: “Tampoco es aceptable la hipocresía de decir que el sistema educativo está creciendo, cuando realmente lo que creció (con el gobierno del signo del ministro), es nada menos que los negocios de la escuela privada (alrededor de 250), creadas para los amigos del gobierno (entre otras del propio Capitanich en el club Sarmiento) subvencionadas por el Estado provincial y que están en contra de la ley, cuando esta estipula que con la educación no se puede lucrar, lo que significa vaciar la escuela pública”.

“Tampoco se justifica la proliferación de escuelas de Gestión Social en competencia desleal con las escuelas del Estado, y como dijimos su implementación está fuera de la ley en cuanto que la misma establece que será la propia Cámara de Diputados la que debe reglamentar, y pasaron más de 11 años sin que se concrete”, plantea Federación SITECh. Así también, afirma: “en las condiciones actuales debe considerarse a las mismas como una privatización de la educación, ya que están dirigidas por movimientos sociales amigos del gobierno sin entrar en el tema de la flexibilización laboral que conllevan estas escuelas, y que el gobierno justicialista dice oponerse, pero que solo es un relato entre muchos otros”.

“Señor gobernador el compromiso firmado en el año 2.019 es claro y contundente, no cerrar grados y cursos, no dice nada de un mecanismo de compensación, así que le recomendamos no mandar al frente a su ministro a intentar justificar lo injustificable, solamente tiene que ordenar que se cumpla lo estipulado en dicho documento y defienda la escuela pública como corresponde”, apela Federación SITECh.