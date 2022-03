Chaco On Line

Federación SITECh da a conocer el fallecimiento de Miguel Lezcano, dirigente histórico y secretario adjunto de esta entidad gremial, secretario general de ADOQUI y ex miembro de la Junta de Clasificación del Nivel Primario. Destaca su accionar: “Luchador incansable por los derechos de los trabajadores docentes”.

Federación SITECh anuncia que con un 4 por ciento de recuperación salarial para el año no inicia las clases. Sostiene que no se ha dado respuesta a ninguno de los puntos requeridos por este sindicato.

FESICh SITECh Castelli rechaza en forma terminante la propuesta salarial del Ejecutivo, al considerar que no cubre las expectativas mínimas de los docentes. No acepta el ofrecimiento en cuotas ya que de esa manera no se cancelan los pagos con los docentes.