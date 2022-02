Federación SITECh "ante la maniobra de los anuncios de que ‘en Chaco las clases se inician con normalidad’, ratifica la postura del no inicio de clases y la apertura de un nuevo conflicto en la provincia por el tema salarial y la defensa de la escuela pública”, expresa el sindicato que dirige Eduardo Mijno.

“Esta afirmación se basa no solamente en una especulación, sino que surge claramente de la vistita que realizamos los dirigentes de Federación SITECh a las escuela en la presente semana, donde fue contundente el rechazo a la propuesta del gobierno, surgida de la última reunión de política salarial”, indica el gremio docente.

“Asimismo, se vio la predisposición de la docencia de expresar su disconformidad el día miércoles 2 de marzo, de no inicio de clases a través de concentración y movilización en las distintas plazas del interior, como así también en la capital con una concentración a partir de las 9 hs frente al mástil de la avenida 9 de Julio”, anuncia Federación SITECh.

“Como hemos manifestado, con un 4 por ciento de recuperación salarial sobre la inflación, está absolutamente muy lejos de la deuda que tiene el gobierno justicialista de Peppo y Capitanich que quitaron un poder adquisitivo cercano al 70 por ciento a la docencia chaqueña”, sostiene.

Luego, indica que “el hecho de que no se habilitó la discusión de la deuda histórica pendiente; no se devuelvan los haberes descontados por días de paro durante el 2.021; y la falta de convocatoria al Congreso Pedagógico-Docente para comenzar a encontrar una solución definitiva a la crisis crónica que atraviesa la escuela pública, es motivo más que suficiente por el que insistimos no se iniciarán las clases en la provincia del Chaco”.

En último término, afirma: “somos consientes de que el aparato del gobierno a través de los medios comprados va a presentar la situación de inicio de clases normal, pero podemos asegurar que la docencia el día miércoles 2 de marzo, reafirmará su disconformidad en las calles de toda la provincia y por lo tanto el parámetro estará definido por los propios docentes y no por los dichos de dirigentes gremiales”.