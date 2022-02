Chaco On Line

FESICh SITECh Castelli rechaza en forma terminante la propuesta salarial del Ejecutivo, al considerar que no cubre las expectativas mínimas de los docentes. No acepta el ofrecimiento en cuotas ya que de esa manera no se cancelan los pagos con los docentes.