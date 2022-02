Federación SITECh expresa su rechazo a la oferta del gobierno y plantea “el no inicio de clases, teniendo en cuenta que no se ha dado respuesta a ninguno de los puntos requeridos por este sindicato”.

“Debe tenerse en cuenta que la continuidad de la cláusula gatillo era una consecuencia lógica, luego de haber firmado el Gobernador Capitanich todos los documentos que aseguraban la misma y por lo tanto se trataba de una maniobra el hecho de mencionar que se quitaba, para luego incorporar la misma en la comisión para presentarla como un avance”, expresa el sindicato que encabeza Eduardo Mijno.

“En relación al 42 por ciento engañoso del gobierno, el mismo no debe tenerse en cuenta, en cuanto que la inflación la superará ampliamente y solamente esto sirve para una propaganda del gobierno y sus aliados”, plantea.

“Por otra parte, la recuperación salarial real y efectiva que quedará en manos de los docentes, sería un 3 por ciento aproximadamente cerrado el primer trimestre y recién en el mes de septiembre contaríamos con 200 puntos (2.000 pesos), rondaría que este año solo recuperaremos un 4 por ciento sobre la inflación”, estima.

“Desde el sindicato, nuestra propuesta fue clara, en primer lugar, que reconozcan la deuda real del año 2.017/2.018 (Gestión Peppo) y la deuda 2.020 (Gestión Capitanich), a tal efecto se le demostró a través de un cuadro simple lo que fue otorgado en concepto de recomposición y lo que fue de inflación en dichos periodos, lo que nos da en sumatoria de deuda más del 66 por ciento en forma acumulada. Ante esta presentación el ministro de Economía, no sólo niega la misma, sino que al mismo tiempo manifiesta que en el año 2.021 se ha otorgado más del 90 por ciento de recomposición, por lo que queda claro que con ese discurso no solo ha pagado la deuda 2.020, sino que también ha recuperado lo perdido en la gestión de Peppo, cuestión esta que cae por su propio peso cuando se la confronta con la realidad del bolsillo de los trabajadores docentes que se encuentran con salarios que no alcanzan la línea de la pobreza e incluso la indigencia, Otro punto sobre el que no se brindó respuesta, es la devolución de los haberes descontados por días de paro, condición necesaria pero no suficiente para destrabar el conflicto y poner un manto de justicia para un gobierno que se dice defender los derechos de los trabajadores”, expone Federación SITECh.

“Tampoco se ha brindado respuesta alguna sobre el Congreso Pedagógico-Docente espacio democrático por excelencia para debatir los problemas centrales que afectan a la escuela pública como lo es la subvención al negocio de las escuelas privadas; el funcionamiento sin reglamentación de las escuelas de gestión social, que vale decir son usadas como cajas lucrativas por los movimientos amigos; el agujero negro de los proyectos especiales con los que se desvían fondos del presupuesto educativo para mantener amigos y punteros; el festival de postítulos con el que se ha roto la carrera docente; las competencias de títulos de secundario y superior; los concursos; etc, todos temas que no pueden ser resuelto por ningún iluminado del Ministerio ni por los dirigentes gremiales”

.

“Teniendo en cuenta esta situación el secretario general de este sindicato, antes del cierre de la paritaria y la invitación a pasar a firmar el acuerdo con el gobierno el día jueves, adelantó la decisión de esta Federación de no iniciar las clases por lo que nuevamente el conflicto con este sector está planteado, ya que como expresamos otorgar un 4 por ciento de recuperación sobre la inflación, la no devolución de los haberes descontado y la falta de convocatoria al Congreso Pedagógico-Docente claramente demuestra que no ha brindado una sola respuesta a lo peticionado por este sindicato, por lo que el Congreso de Federación SITECh reafirmará esta decisión y debatirá la metodología de lucha para el presente año”, anuncia el sindicato docente.