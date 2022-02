“Ante los dichos del presidente del Colegio de Abogados de Resistencia, desde la Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco nos vemos en la obligación de poner en conocimiento a la sociedad en general que durante toda la pandemia y más aún luego del ciberataque sufrido por parte de hackers, los trabajadores judiciales fueron los que siempre prestaron el recurso humano para mantener el servicio de justicia, que demanda toda la ciudadanía, duplicando el esfuerzo, poniendo toda su voluntad y trabajo en el proceso de recuperación de información perdida y en pos de volver a la normalidad lo antes posible”, expresa en un comunicado”, expresa un comunicado del gremio judicial.

Más adelante, señala que “los trabajadores judiciales no somos responsables de los problemas generados por el ataque y no se puede decir que los juzgados estén a media máquina. Ante la caída de los sistemas informáticos las exigencias de las tareas aumentaron sobre todo en los Juzgados más afectados y los trabajadores siempre estuvieron presentes, custodiando los intereses de justiciables, como la mayoría de los abogados del foro reconocen y no como simples cobradores de un sueldo”, afirman desde la Unión Judicial.

“Invitando a reflexionar a la sociedad en su conjunto, solicitamos la paciencia que el caso particular amerita, así como lo hacemos quienes prestamos el servicio de justicia, en el entendimiento de la grave situación de la que fue víctima el Poder Judicial y la sociedad en su conjunto”, plantea.