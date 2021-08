Federación SITECh acuerda con candidatos de Vamos con Vos compromiso en defensa de la escuela pública

Federación SITECh, en el marco de los distintos encuentros que viene realizando, se reúne con los precandidatos a diputados por Vamos con Vos, integrado por los espacios políticos Libres de Sur y el partido Socialista Chaco. En este sentido, los potenciales legisladores suscriben en un todo acuerdo el documento compromiso en defensa de la escuela pública.

En este sentido, los precandidatos manifiestan que la función de los legisladores no se reduce a la mera tarea de “hacer leyes” sino el hecho indiscutible de que la Cámara de Diputados debe ser “la caja de resonancia de los reclamos del pueblo, y la defensa de la escuela pública es un tema del que nadie puede estar ajeno”.

En cuanto a lo salarial expresan su total acuerdo con el documento de Federación SITECh en el sentido de que “es necesaria una recomposición histórica para el sector docente que ha sido castigado con sucesivos ajustes y que claramente el incumplimiento de la cláusula gatillo durante el 2.020 terminó por socavar el salario de los trabajadores de la educación”. Al mismo tiempo se expresan “sobre la ficción montada en relación a las paritarias entendiendo de qué sirve haber conquistado ese espacio de negociación colectiva si no se le dará cumplimiento, por lo que es necesario estudiar y discutir sobre la posibilidad de una ley que contemple la cláusula gatillo como piso salarial para los docentes”.

Con respecto a los descuentos por días de paro, manifiestan su total rechazo y repudian “la conducta inmoral de sumariar a los directivos” que acompañan a los docentes y no informan la adhesión a la huelga, agregando que “esto es lisa y llanamente una forma de criminalización de la protesta”.

En relación al Congreso Pedagógico, advierten su absoluta convicción de que “es la posibilidad de comenzar a construir colectivamente consensos indispensables que permitan recuperar la escuela pública como espacio de excelencia, agregando que este es el lugar más democrático y plural para comenzar a discutir un nuevo modelo educativo que vincule educación y trabajo máxime si se considera que vivimos en una sociedad en la que los problemas sociales son producto de un modelo altamente excluyente”.

Párrafo aparte, merece el tratamiento de la Ley de Educación Digital aprobada recientemente en la Legislatura sobre la que manifiestan, que si bien proponen “una educación que tome los problemas de este tiempo, no se puede aprobar una ley que pone por delante todo un sistema cuando no hay experiencias previas y ni siquiera está garantizada la conectividad en todo el territorio chaqueño, amén de que dicha ley no ha sido producto del debate y el consenso y en este sentido el Congreso Pedagógico era el espacio propicio”.