El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, señala que “es la primera vez que vengo a una acto en Chaco pero no la primera visita, allá por 1.995 soñábamos que esta provincia sea gobernada por un radical y vine acompañar esos sueños, y logramos que Ángel Rozas sea gobernador, y hoy después de muchos años, de perseguir sueños y esperanzas, vengo como gobernador a decirles que vamos a ganar otra vez en la provincia de Chaco”.

“Creen que perdieron las elecciones porque los ministros no funcionaban, perdieron porque no resolvieron los problemas de la gente, porque mientras estábamos en fase ellos estaban de joda en Olivos, porque le sacaron la movilidad a los jubilados, porque prometieron asado y la gente apenas puede comer polenta, pretenden sacarnos de la crisis quienes se pelean entre ellos, no se sabe quien gobierna el país”, considera Valdés.

“Prometieron poner a la Argentina de pie, la terminaron poniendo de rodillas, tenemos un 50 por ciento de pobres en uno de los países más ricos del mundo, el 70 por ciento de los jóvenes bajo la línea de pobreza, el mensaje del 12 de septiembre fue claro, dejar de debatir la agenda judicial para liberar sinvergüenzas como Lázaro Báez o José López”, remarca el gobernador correntino.

“De las crisis se sale con liderazgo y mayorías claras, Vamos Corrientes es una alianza de 32 partidos, hay que convocar a todos los que estén convencidos de cambiar la forma de gobernar, y así poder marchar juntos por la soberanía popular, es tiempo de salir adelante con unión nacional y un nuevo pacto federal”, propone Valdés.

Rozas: “Confunden necesidad y pobreza con dignidad”

El ex gobernador agradece a los militantes y el acompañamiento del gobernador de Corrientes “Exitoso no por ganar la elección con el 76 por ciento de los votos sino porque ese acompañamiento representa el reconocimiento a la extraordinaria gestión que lleva adelante”.

Luego apunta: “La gran mayoría del pueblo del Chaco quiere un cambio profundo, ven que los recursos que faltan para equipar los hospitales y escuelas son los que desvergonzadamente el gobierno le da a sus punteros para ver si el domingo cambian la voluntad popular, pero no lo van a lograr”.

“No hay plata para mejorar sueldos de docentes, personal de salud, policías y jubilados, que están por debajo de la línea de pobreza, pero si para despilfarrar en campaña, confunden necesidad y pobreza con dignidad, los chaqueños piden políticas de Estado que duren en el tiempo, no dádivas, por culpa de las dádivas Resistencia es la capital nacional de la pobreza, pero para eso hay un remedio, la soberanía popular, el voto de la gente, y el 14 vamos a llenar las urnas con el voto de la lista 503 Chaco Cambia”, resalta Rozas.

Zdero: “Proponemos un cambio sin lugar para el oportunismo y la especulación”

El primer candidato a diputado provincial, Leandro Zdero, agradece a los militantes. “Son los que le ponen el corazón y la pasión a Chaco Cambia, acá estamos quienes nos atrevimos a hacer una alianza con la gente, esa alianza que Gustavo Valdez construyó en Corrientes y debe ser un espejo donde mirarse para saber que podemos vivir mejor acompañando al que estudia, trabaja y produce, terminando con el piquete y la corrupción porque se atiende al que necesita y se permite trabajar al resto de los correntinos”, apunta.

“Algunos en Chaco andan preocupados porque se les perdió una oveja, en lugar de buscar la oveja deberían mandar a buscar las 200 toneladas de leche que desaparecieron, los insumos para los hospitales, el dinero para mejorar salarios y jubilaciones”, plantea el postulante a la Legislatura chaqueña.

“Chaco Cambia tiene muchas leyes para solucionar estos problemas, pero la mayoría kirchnerista lo impide, por ejemplo partida para el sostenimiento escolar, que los aumentos sean en blanco y vayan al básico, boleto gratuito para docentes y auxiliares, no puede ser que mientras hay piqueteros dando clases 16 mil docentes están sin trabajo, para poner fin a la precarización laboral en salud y recomponer salarios, también leyes para ayudar al comerciante, a las pymes”, sugiere el candidato de Chaco Cambia.

“Proponemos un cambio, donde no haya lugar para el oportunismo, la especulación, para los delincuentes, con la esperanza de construir entre todos un futuro para los chaqueños, necesitamos que este domingo 14 nos acompañen con el voto”, destaca Zdero.

Polini: “Las urnas van a estar llenas con el voto de la esperanza”

El primer candidato a diputado nacional, Juan Carlos Polini agradece el acompañamiento del gobernador Valdés y señala: “Todos sabemos como está el Chaco, deberían pedirle disculpas a los docentes que se trasladan haciendo dedo porque no alcanza para el pasaje, y cuando reclaman le descuentan el 50 por ciento del sueldo, deberían pedirle disculpas a los trabajadores de Salud Pública por los sueldos de pobreza, por la precarización, por las becas miserables de SAMEEP o de Desarrollo Social, deberían pedirle disculpas a los policías que enfrentan a los delincuentes con dos escarbadientes y chalecos vencidos”.

“Deberían pedirle disculpas a la actividad privada que quiere trabajar, generar empleo y crecimiento y los abandonaron, deberían pedirle disculpas al productor al que no dejan de pisarle la cabeza con impuestos”, considera el candidato a la Cámara Baja del Congreso.

“Este Chaco es el que hay que cambiar, con nuevas en energías y una nueva forma de hacer política y de gestionar para tener una educación que eduque, una salud que cure, seguridad que nos cuide poniendo tras las rejas a los delincuentes y los vecinos puedan andar por las calles sin miedo, generando oportunidad para que los jóvenes se queden, para los productores, los comerciantes, los emprendedores, este domingo 14 de noviembre podemos dar el primer paso hacia un nuevo Chaco y un nuevo país”, propone Polini.