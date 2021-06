El Frente Gremial Docente requiere el veto de la Ley de Educación Digital

Ante la aprobación de la Ley N° 3.405 E -de Educación Digital-, las entidades del Frente Gremial Docente, ATECh, UTRE CTERA y SADOP requieren formalmente en la mañana de este viernes al Poder Ejecutivo, el veto total de la misma. Reafirman las observaciones planteadas oportunamente y de manera formal al Ministerio como a la Legislatura.

Reiteran la necesidad de que “el tema en cuestión, cuente con el debate previo que debió concretarse antes de procederse al tratamiento legislativo de tal iniciativa, que claro está, no ha contado con la decisión afirmativa de la mayoría de los representantes del pueblo (más allá de la mayoría simple)”.

Los gremios del Frente rechazan “la intencionalidad política de pretender subestimar la capacidad de análisis de toda la sociedad chaqueña, planteando principios, fines y objetivos de la ley que no se discuten, pero que no se condicen con la estructura toda de la ley aprobada”; dejando en claro que no se está en desacuerdo con la incorporación de las herramientas tecnológicas y digitales como con la formación en TIC en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, en tanto y en cuanto tales herramientas sean ofrecidas desde las prácticas educativas y en los establecimientos educativos del sistema, enmarcados en la Ley de Educación de la Provincia, N° 1887 E”.

“Está claro que tanto desde la Ley de Educación, como de la Ley del Estatuto del Docente –de plena vigencia- -ambas de rango constitucional-, determinan los fines, principios, objetivos, niveles, modalidades, escalafón, garantías, deberes y derechos para el desempeño docente, destacándose que las citadas normas han sido debatidas amplia y democráticamente con representación plural en todas las instancias antes de convertirse en leyes. Cuestión que no ha ocurrido con la ley sancionada con votos ajustados el pasado miércoles por la Cámara de Diputados de la Provincia”, plantean los sindicatos del Frente Gremial.

“Una vez más la Legislatura sanciona una ley que desconocen quienes serán alcanzados por su imperio”, subrayan.

“El problema más serio de la ajustada definición legislativa del miércoles último, tiene que ver con el ‘sistema paralelo’ al sistema educativo que impone la norma cuestionada, al sistema educativo que es uno solo, con el agravante de conculcar derechos de los educandos como de los trabajadores de la educación en su conjunto. De los educandos toda vez que se pretende desconocer desde la ley aprobada la recomendación de la pedagogía mundial para con la educación digital para la infancia y la adolescencia, al punto que ni la ley nacional, ni provincial de educación la contemplan para ellos, subrayando la importancia de la presencia de la irremplazable figura del docente en el vínculo imprescindible con el/la alumno/a. El avance que esta ley implica para con los derechos de los trabajadores de la educación por sobre la ley de Estatuto del Docente –de rango constitucional-, no puede ser desconocido por los legisladores responsables de la aprobación de la misma. Las ambiciones políticas indescifrables de representantes del pueblo, con poder de decisión, están generando daños irreparables para con la educación del mismo, para con los derechos de los trabajadores, en este caso para con los de la educación, con el agravante de “aprovechar el contexto de pandemia para avanzar por sobre los derechos de la ciudadanía toda”.

“Los señores diputados que aprobaron la ley para la cual se reclama el veto al Poder Ejecutivo deben saber que su decisión implica, la pérdida de la estabilidad laboral para los docentes; creación de nuevas juntas de clasificación ‘ad hoc’ (a dedo) por parte del Ministerio de Educación –sin la participación de los docentes-; sistema de ingresos y ascensos por fuera de la Ley del Estatuto del Docente; pérdida del escalafón estatutario; pérdida de la legalidad, objetividad e imparcialidad para el ingreso a la docencia y desarrollo de la carrera docente, razones por las cuales deberán explicar de cara a los trabajadores de la educación, como a los demás miembros de la comunidad educativa chaqueña –en razón de la afectación que generan para con el derecho social mismo a la educación de los educandos-, en qué se han basado para ‘decidir’ una ley en los términos en los que la han definido, y de espaldas absolutamente a la opinión de todos”, aseveran las entidades sindicales del Frente Gremial.

Los gremios del espacio aguardan “que prime el buen tino, el respeto por la prelación en la pirámide jurídica por parte del Poder Ejecutivo chaqueño, con la Carta Magna –nacional y provincial- por sobre todas las normas, y fundamentalmente el espíritu democrático que debe reinar en toda definición de un gobierno ungido por el voto del pueblo, para resolver en consecuencia el veto requerido por la Entidad, no sin recordar que ni el nefasto proyecto de ‘reforma laboral’ del ex Presidente Macri ha prosperado, precisamente por significar en los hechos, algo muy similar a lo pergeñado por el proyecto oficial que hoy se convirtiera en la Ley N° 3.405 E cuestionada, por el voto de catorce diputados chaqueños, de los treinta y dos que conforman la Legislatura chaqueña”.