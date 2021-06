Fuerte rechazo de Federación SITECh a la Ley de Educación Digital

Federación SITECh rechaza la aprobación de la Ley de Educación Digital. Al respecto, el sindicato que encabeza Eduardo Mijno, considera que “de manera exprés los diputados legislan sobre educación, sin el más mínimo debate, es más con ausencia de debate, dejando al descubierto que para los ‘representantes del pueblo’ una ley de semejante envergadura merece el mismo tratamiento que la aprobación de una simple Resolución declaración de interés”.

“En este sentido, 14 diputados aprobaron una ley desconociendo la voluntad de los docentes y sindicatos; desconociendo que en las jornadas de debate de octubre del 2.020 la docencia rechazó categóricamente los lineamientos propuestos; desconocieron la opinión de los sindicatos mayoritarios que tanto en el 2.020 como en el presente año manifestaron el rechazo a la entonces pretendida ley”, expone el gremio de la educación.

“La presidenta de la Comisión de Educación, Gladis Cristaldo falta a la verdad cuando dice que algunos sindicatos hicieron aportes en la Ley, y si así fuera que dé los nombres ya que este sindicato, como otros, al tomar conocimiento sobre el posible tratamiento de esta Ley, elevamos a la comisión que preside pedido de audiencia, sin tener respuesta alguna”, asevera Federación SITECh. A lo que poco después, acota: “ no es un dato menor, que la Comisión de Educación se reunió un día feriado (lunes 21 de junio) lo que pone en evidencia el apuro irresponsable y la malicia premeditada de dejar todo aceitado para que el día miércoles la aprobación de la ley sea un simple trámite”.

“Claramente el grupo de los 14 diputados desconocieron que con su voto instauraron una super estructura, en cuanto que crearon cargos, escalafones y condiciones no previstas en el Estatuto, por lo que en el capítulo II de la ahora Ley de Educación Digital” en su artículo 40 incorporan a la Ley 647E (Estatuto del Docente) el título XXIV “Disposiciones especiales para los servicios complementarios de Educación Digital” para habilitar la creación de los cargos de: Escalafón de educación digital: Auxiliar en Educación Digital, Asesor Técnico en Educación Digital, Escalafón de Soporte Tecnológico: Técnico en Soporte Tecnológico (artículo 383 de la Ley 647 E). Se incorporan también el escalafón de: Supervisor Zonal Regional de Educación Digital, jefe de departamento de Educación Digital (Artículo 388 Ley 647 E). Todo esto con la absoluta arbitrariedad del Ministerio a quien le han concedido poderes extraordinarios, tal se puede leer en las incorporaciones que han hecho en nuestra ley madre, Estatuto del Docente: “Las misiones y funciones, serán determinadas por el Ministerio” (art. 385); “las competencias de título, las establecerá el Ministerio” (art. 386), lo mismo que el ingreso a dichas vacantes (art. 387), vale decir han tocado el estatuto del docente sin debate, ni consenso alguno, por lo que cabría preguntarse si alguno de los 14 diputados ha tomado noción de cómo avanzaron sobre la docencia”, expone Federación SITECh.

“Como puede apreciarse, no solamente han creado cargos a gusto y paladar, sino también habilitaron superpoderes al Ministerio para que, en forma arbitraria, decida sobre la incorporación de sus amigos como ya es tradición; similar a lo que sucede con los Institutos privados subvencionados por el Estado, las Escuelas de gestión social sin reglamentación y los proyectos especiales. Anoche en la ‘casa del pueblo’ los diputados confirieron al Ministerio la potestad de legislar sobre materias tan delicadas como el ingreso, misiones y funciones, es decir fijando condiciones laborales sin el más mínimo debate y a espaldas de toda la docencia que mira por la ventana como un grupo minúsculo avanza sobre cada derecho conquistada”, sostiene el sindicato docente.

En esa línea, considera que “no se debatió sobre el impacto de la Ley en lo económico, ya que en síntesis es seguir distribuyendo pobreza, en cuanto que los recursos para esta fabulosa maquinaria son extraídos del propio presupuesto de Educación. No nos imaginamos si con el actual presupuesto tenemos sueldos de pobreza e indigencia, quitándole el 1,5 por ciento (en el 2.025 se llegaría al 5 por ciento del artículo 32) a qué nivel de sueldo nos llevaría esta nueva Ley, lo que sí sabemos es que este porcentaje significa anualmente aproximadamente 700 millones de pesos, lo que determina un gasto mensual de 58 millones de pesos, que en promedio representaría la creación de más de mil cargos, que como se dijo, servirán para conceder a los amigos del Gobierno el beneficio de ser designado, todo esto con el mismo presupuesto de pobreza con el que año a año ajustan nuestro sueldo”.

“No debatieron sobre la importancia de la presencialidad en términos pedagógicos, sin el más mínimo disimulo dejaron al descubierto que se trató de una sesión a la que bien podría titularse ‘aprobemos sin saber’, fue tan paupérrimo el pseudo debate, tan carente de argumentos que nadie en el recinto siquiera advirtió que de un plumazo derogaban un artículo de la Ley de Educación Provincial, que si había sido producto de un gran debate, para poder abrir la ventana y que en todos los niveles y modalidades se pueda permitir la educación digital ya sea de manera total o parcial (artículo 25), es decir ¿a ningún diputado se le ocurrió leer la ley antes de votar?, ningún diputado se preguntó o buscó asesorarse el porqué de este artículo, cuando la virtualidad en los niños solo debe pensarse en momentos excepcionales?, señala la federación de sindicatos educativos.

Para finalmente sintetizar: “es lamentable el nivel de debate o falta del mismo por parte de nuestros diputados que accionó como una escribanía del Ejecutivo, con diputados que hacen el faltazo para no comprometerse o aquellos que asisten y dan quórum y luego dicen que no están de acuerdo sabiendo de antemano que solo es apariencia de oposición, están también aquellos que tiene negocios con el gobierno (Escuelas Privadas) identificados como oposición y que se prestan al juego, están aquellos que quieren renovar bancas y tienen que hacer mérito para estar dentro de los ochos primeros puestos y no perder el sillón en el recinto. Están los de un lado y el otro, pero lo cierto es que anoche la Casa del Pueblo fue el nicho en el que sepultaron una vez más a la educación, la paradoja quedará en la historia el lugar por excelencia que debiera hacer de la democracia un culto, desoyó la voz de los miles de docentes y sindicatos para responder a su patrón y demostrando una vez más que la división de poderes es solo letra muerta”.

“Como se ve, la ley de los 14 es el acto de demagogia más nefasto, con diputados que no dieron fundamento valedero alguno, más que apariencias de fundamentos que rayan lo infantil, genérico e insustanciales ( como por ejemplo: “ se trata de un avance en educación”; “debemos incorporar la tecnología en educación”, etc.) pero que claramente fue toda una maniobra del Ejecutivo, de la ministra de Educación, del subsecretario de Planificación ( Monje negro del Ministerio), y del famoso grupo de Grupo de “Notables” intelectuales que reemplazó al Consejo de Educación”, sostiene la entidad sindical.

“Nuevamente la pandemia le jugó a favor al gobierno y a la Cámara de Diputados ya que estamos seguros que en marzo cuando la docencia se encontraba movilizada esta ley no tendría ninguna posibilidad, por lo que no está descartado que en épocas de elecciones y con 10 mil docentes frente a la Cámara de Diputados esta decisión puede ser revocada”, reafirma Federación SITECh.