Mujeres al Frente denuncia persecución

Acuña considera que “es necesario establecer una posición publica ante el ataque sistemático que hemos tenido diferentes referentes del campo popular y en particular quiero explayarme sobre mi caso. Me ha llegado una intimación disfrazada de acción de amparo (poco serio de argumentaciones técnicas y menos políticas) proveniente de los abogados del Gobierno provincial”, denuncia la referente social.

“La misma aduce a defender la Salud en un marco de pandemia y otras cuestiones más ratificada y llevada adelante por la ministra de Salud y la de Seguridad”, explica la dirigente de la agrupación Mujeres al Frente.

“De seguro que la contestación será legal como debe ser y con un gran plan de lucha para el cese de las persecuciones a todos aquellos que no formamos parte del Gobierno provincial, municipal ni nacional”, anticipa Acuña.

“He sido desde la asunción de Capitanich, la mujer más atacada políticamente por diferentes sectores todos del gobierno y aliados solo por no callar las injusticias. Torturadores al estilo del Malevo Ferreyra o Carlos Alcides Thomas, hoy venidos en periodistas me han nombrado miles de veces difamando o tergiversando planteos políticos en función de reclamos concretos”, expone la conductora del Movimiento Socialista Emerenciano.

"Han usado diferentes estrategias, desde calumnias e injurias a falsas denuncias, trols, noticias truchas, y tanto más, todo venido desde algún lugar. Pero al parecer no alcanzo y ahora se usa a la justicia títere de los gobiernos de turnos para intentar frenar el reclamo social desde una amenaza contundente judicial", plantea.

“’Te movés, organizás a la gente para reclamar y te metemos presa’. Indudablemente la tarea es meter miedo, ahora me pregunto ¿Para qué?”, abre el interrogante.

“Nosotros hemos sido la única organización en Chaco que enfrentó a Macri y todo lo que significa mientras otras se escondían o negociaban con ese gobierno. Después mágicamente aparecieron con Capitanich y/o Gustavo Martínez, siendo los mismos que hoy nos persiguen por no ser parte del circo vip que armaron para mentir al pueblo”, asevera la dirigente socialista.

“’Los cobardes nos han igualado’ dice un tango. Tal cual, se han encargado de ensuciar a los dirigentes por años bajo el rotulo de ‘violentos’ al estilo la última dictadura militar y la teoría de los demonios y nunca les funcionó ahora buscan otras maneras. Y digo ellos, porque son peronistas y radicales macristas todos, contra nosotros ya que la oposición en el Chaco somos nosotros”, entiende Acuña.

“Cada compañero que pisa las rutas y calles reclamando el derecho a vivir y que nadie escucha. Esas personas vulneradas en todos sus derechos que se animan a levantar la cabeza ante el poder de turno son la verdadera oposición: Emerenciano, Marcela, Tito, etc. Somos miles los cuales sabemos que el reclamar es lo único que dará la posibilidad de seguir viviendo y llevar el pan a diferentes hogares o acceder a un techo digno”, sostiene la líder de Mujeres al Frente.

“Se equivocan en responsabilizarnos de una situación sanitaria y social que no la provocamos nosotros sino la inoperancia de los diferentes gobiernos de turno donde los pobres solo aparecen para las elecciones, pero no en sus agendas, donde deben ser prioridad en todos los sentidos, no solo con dadivas”, plantea.

“Están equivocados si piensan que usar la justicia burguesa la misma que usaron los macristas para incriminar a Cristina Kirchner hoy les va a servir para criminizarnos como lo hicieron con ella. Grave error porque somos miles que nos vamos conociendo en cada injusticia que realizan los de arriba contra nosotros”, apunta la referente social.

“Nos estamos acostumbrando como sociedad a tomar como cierto cada hecho que se publica sin analizar desde donde viene y el por qué. Se nos está negando no solo el derecho a reclamar sino a ser escuchados. Con tristeza he visto como se empobrecieron pueblos, familias, mi país todo con la excusa de la pandemia. Los movimientos por más pequeños que sean son los que conviven con la realidad; luchando contra el hambre, la desocupación, contra las enfermedades evitables que al gobierno al parecer le importa tres carajo”, dispara Acuña.

Más adelante, afirma: “Vemos como niños pequeños llevan su comida y lo poco que llevan tratan que alcance para sus hermanitos . ¿Quiénes son los responsables del hambre y la desnutrición de nuestro pueblo? Quieren instalar que los movimientos cuando los Herodes y Pilatos están en el poder y planifican para asesinarnos de diferentes maneras todos los días”.

“Hay que ser cara de piedra para intimarnos por poner en peligro la salud pública, cuando ellos son los responsables”, remarca la coordinadora provincial de la agrupación femenina del Movimiento Socialista Emerenciano.

“Igualmente dejo en claro que si el costo para que la gente coma, tenga techo digno, salud y educación va a ser que nos metan presos, bienvenido sea. El plato de comida de la gente es mucho más importante que cualquier otra cosa incluido nuestra misma libertad”, resalta.

“A los genios del Gobierno provincial, nacional o municipal les digo todo pasa, incluido los mandatos, lo que les queda es las acciones que lograron concretar para el pueblo si siguen persiguiendo al pueblo cuando se vayan se irán vacíos en todos los sentidos pero principalmente sin el amor de la gente y serán recordados desde el odio de cada familia que destruyeron, negándoles el derecho a ser felices”, asevera.

“A los compañeros seguiremos luchando les aseguro, aunque al poder le moleste, ustedes hagan lo mismo.

Sigamos adelante”, insta Marcela Acuña.