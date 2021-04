FESICh SITECh Castelli va a paro por toda la semana escolar que se inicia

FESICh SITECh Castelli convoca a la docencia a movilizarse este lunes 22 para el no inicio del ciclo escolar. Insta a la participación en las distintas actividades y manifestaciones que se hagan en las plazas, calles y a la vera de las rutas chaqueñas.

El secretario general de FESICh SITECh Castelli, Damián Kuris, sostiene que la mentira no es un buen recurso para resolver el salario docente. Plantea que es imperioso que se convoque a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo Docente.

FESICh SITECh Castelli denuncia que ante la baja del director regional Luis Crisanto por mal desempeño, este ex funcionario reúne a referentes y vecinos para realizar un corte de ruta. Plantea que hay pasividad de parte del gobierno provincial.

FESICh SITECh Castelli define en asamblea, no aceptar la propuesta salarial. Expresan temor a “más de 700 docentes temen a que no lleguen con lo prometido antes de las elecciones y después no se cumpla”.