Designaciones docentes: El Frente Gremial pide formalmente por la presencialidad

Las entidades sindicales que conforman el Frente Gremial Docente en la provincia en la mañana de este miércoles se concentran en el Ministerio de Educación para requerir formalmente a la ministra de Educación, Daniela Torrente la inmediata derogación de la Resolución N° 844/2021 de dicha cartera, y se establezca el carácter presencial para las designaciones de los docentes.

El requerimiento se funda en la petición de los propios docentes interesados en acceder a cargos en las designaciones correspondientes, quienes de manera sistemática se han visto perjudicados a lo largo de todo el año 2.020, en el marco de las designaciones virtuales, donde finalmente no se ha designado a nadie en definitiva, excusándose el Ministerio en el “colapso del sistema on line”, a pesar de que dicho sistema es monitoreado por la propia cartera educativa, generando la no garantía de la educación a gran cantidad de alumnos y la quita de la fuente de trabajo a miles de docentes.

“El Ministerio no debe hacer oídos sordos al reclamo a voces para que definitivamente las designaciones sean de carácter presencial, en las mesas técnicas convocadas para tratar la modalidad de las designaciones, por mayoría de las entidades sindicales, desde el 17 de febrero último se ha venido definiendo el carácter ‘presencial’ para las mismas, haciendo caso omiso el Ministerio y dictando el lunes último, la Resolución 844 de la que se solicita por la presente desde todas las organizaciones del Frente, la inmediata derogación, y se proceda a establecer el carácter presencial para las designaciones”, exponen las entidades sindicales.

Aguardando que en Educación prime el buen tino y el sentido común, las organizaciones del Frente presentan formalmente el requerimiento.