SITECh Sudeste pretende desnudar el estado de los establecimientos escolares chaqueños

La Comisión Directiva de SITECh Sudeste hace saber que su asamblea “dispuso para la semana que se inicia una serie de acciones a fin de que se garanticen las condiciones de salubridad en todos los establecimientos escolares de la provincia”.

“En pos de ese propósito, se recomienda tomar fotos del estado de las instalaciones escolares y publicarlas en la prensa y a través de las redes sociales, como así también remitirlas a los referentes de nuestro sindicato para hacer el correspondiente reclamo”, expone.

En otro orden cosas, el sindicato recuerda que “la determinación respecto del personal docente que integra grupo de riesgo se debe acreditar con el certificado médico correspondiente, tal como quedó definido en mesa técnica con los gremios y no con historia clínica como como aparece en un memorándun”.

En esa línea, SITECh Sudeste sostiene que “el directivo de una institución es un docente y no le corresponde opinar sobre cuestiones de salud estableciendo la pertinencia o no de un encuadre sanitario. No puede ser que se resuelva una cosa con las representaciones sindicales y luego se haga otra cosa diferente; lo que se acuerda debe ser respetado”, remarca.