El Frente Gremial Docente advierte acerca del no inicio de clases en 2.021

Las entidades sindicales que conforman el Frente Gremial Docente, advierten que, "ante la falta de respuestas del Gobierno, al reclamo permanente de la docencia chaqueña a través del espacio gremial, de pago de la cláusula gatillo correspondiente a activos y jubilados del sector, el escenario de conflicto agravado es el garantizado por el propio Gobierno de cara al ciclo lectivo 2.021".

Recuerdan los gremios del Frente que "la cláusula gatillo es la herramienta comprometida por el Gobierno provincial -a instancias del Frente-, para que representara el piso de la pauta salarial para el presente año 2.020 con el fin de mantener el poder adquisitivo frente a la inflación reinante, lo q“ue ha incumplido sistemáticamente sumiendo a más del 90 por ciento de los docentes por debajo de la línea de pobreza”.

“A la par de la cláusula gatillo adeudada, el Gobierno también adeuda a la docencia chaqueña avanzar en la determinación de una política de recuperación de poder adquisitivo perdido, particularmente en los años 2.017 y 2.018, sumándose el estrepitósamente pulverizado del año en curso por el incumplimiento mismo de pago de la cláusula gatillo”, expone la coalición de sindicatos de la educación”.

Poco después, señala que “luego del receso de invierno en el Chaco, las clases no se han reanudado, sin que el Gobierno se inmutara frente al legítimo y justo reclamo de la docencia chaqueña a través del Frente Gremial, agravando la situación aún, no solamente con la reducción de los magros salarios docentes al no actualizarlos correspondientemente con la aplicación de la cláusula gatillo comprometida a principios de año, sino generando un brutal ajuste en toda la estructura del sistema educativo chaqueño”.

“Renglón aparte merece el avance ministerial sobre los IES en la Provincia -de gestión pública estatal-, con cierre de carreras, de cargos, de cursos, cambios de planes de estudios, -absolutamente de espaldas a toda la comunidad educativa- con bajas y desafectación de docentes, desestabilizando y dejando fuera de su fuente de trabajo a los mismos-; con previsibilidad cero truncando la carrera de cientos de alumnos que venían cursando carreras que el Ministerio está cerrando a la fecha, sin atender el derecho de los mismos a culminarlas, haciéndose cargo de ninguna de las nefastas consecuencias que su política tan errática y con el solo fin de ‘ahorrar’, propio de una conducción lamentable atravesada por un criterio pura y nétamente economicista, que pone de manifiesto qué lugar ocupa en el gobierno la educación del pueblo”, expone el Frente Gremial Docente. A esto remarca: “Política rechazada de plano por el Frente Gremial, reiterando el reclamo al propio primer mandatario para que ordenara el cese del brutal ajuste en educación, y se retrotraigan todas y cada una de las acciones ministeriales erráticas, dejándose sin efecto la catarata de resoluciones que se traducen en el ajuste denunciado”.

Las organizaciones gremiales del Frente, ratifican el pedido de audiencia al Gobernador Jorge Capitanich, que hicieran el pasado 22 de octubre bajo el N° E2-2020-14552, con el reclamo de pago de la cláusula gatillo y la defensa de la estabilidad laboral docente.