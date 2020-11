En el tramo final del ciclo lectivo, el Frente Gremial Docente va a otra semana de paro

Las entidades sindicales del Frente Gremial Docente en la Provincia, convocan a una nueva medida de fuerza consistente en el paro total de actividades, para la semana próxima a llevarse a cabo desde el lunes 30 del corriente y hasta el viernes 4 de diciembre venidero. Es en reclamo por “la falta total de respuestas satisfactorias del Gobierno al reclamo de pago de la cláusula gatillo adeudada al conjunto de los trabajadores de la educación -activos y jubilados- del Chaco”.

La coalición de entidades gremiales subraya que “independientemente de ser el reclamo salarial el eje central de las reivindicaciones, no es el único, toda vez que tal lo ha venido denunciando el Frente a lo largo del año en curso, el Gobierno a través del Ministerio del área ha venido generando un ‘ahorro’ extraordinario en el sistema educativo traducido en un feroz ajuste, a costa de la fuente de trabajo de los docentes y del derecho social a la educación de los alumnos. No concretando las designaciones para cubrir suplencias a lo largo de todo el 2020 -excusándose en el "colapso del sistema", no emitiendo las resoluciones de afectación de las horas correspondientes a los nuevos espacios en el nivel secundario, y por ende el no pago de los haberes a los docentes...; por el contrario, emitiendo un centenar de resoluciones para dar de baja gran cantidad de cargos y horas en el nivel secundario; y con el golpe de gracia al Nivel Terciario, en principio con aquel requerimiento de la Dirección de Educación Superior de semanas atrás, para que cada rectoría enviara el listado de ‘docentes a desafectar del primero y del segundo cuatrimestre’ y en esta semana con el dictado del Memorandum ministerial N° 8 a través de la subsecretaría "de planificación" -o mejor llamada "de desguace del Nivel Superior en la Provincia-, solicitando sin más el envío de las ‘previsiones’ en materia de ‘tecnicaturas’ ... con la poda extraordinaria de carreras de los distintos Institutos, particularmente las de formación docente, con la consecuente desestabilización laboral de los docentes y el desconcierto de los alumnos que en numerosos casos verían trunca las posibilidades de continuar y finalizar las carreras que están cursando.

El Frente Gremial, además de rechazar “tan nefasta política en materia educativa”, reclama al Poder Legislativo en particular “el dictado a la brevedad de la ley de garantización de la estabilidad laboral y de los demás derechos de los docentes de todos los Institutos de educación superior del Chaco, y de manera previa a toda transformación que se pretende llevar adelante por parte del Gobierno a espaldas de toda la comunidad educativa chaqueña”.