Mujeres al Frente reclama en el acceso al puente Chaco- Corrientes

Integrantes de la agrupación Mujeres al Frente del Movimiento Socialistas Emerenciano reclaman en la rotonda de la ruta naciona 16, del acceso al puente General Belgrano, Chaco- Corrientes. Plantean demandas a las dos provincias. Los planteos son:

1. A la provincia de Corrientes: Que se levanten las restricciones y se pueda circular normalmente.

2. A la provincia del Chaco:

a) Que se cumplan las demandas planteadas al gobierno desde e marzo.

b) El pedido de urgente planificación para atender a los sectores pobres en los meses venideros considerando el fin de año y la falta de trabajo







En ese marco, Marcela Acuña, referente de Mujeres al Frente del Movimiento Socialistas Emerenciano, da detalles de la protesta a Radio Sur. Allí expresa: "Estamos por diferentes motivos: uno de ellos es que queremos que se levante el corte instaurado por el gobernador correntino. Tenemos muchos compañeros que trabajan en Corrientes o que trabajan acá en Chaco, que son de la clase trabajadora, son docentes, obreros, empleadas domésticas que no pueden ingresar por las restricciones de un gobernador piquetero que eso sí que hace lo que se le canta, seguramente que quiera levantarnos de esta protesta". El daño que hace a las dos provincias es muy grande", remarca la dirigente social.





Más adelante, señala: "también pedimos al gobierno del Chaco que reactive las obras en el barrio Emerenciano. No hemos entregado ninguna vivienda en lo que va del año, lo único que hizo en materia de obra pública es el centro de salud, la ampliación y el laboratorio, que son convenios que se había hecho en el gobierno de Domingo Peppo. La gente quiere que se entregue las viviendas, hay mucha gente que está ansiosa por sus viviendas, que trabajó por su casa. No se avanzó con otras obras como el SUM, no se firmó un nuevo convenio. No se pudo avanzar en materia religiosa, habíamos planteado la construcción de una iglesia, la iglesia de San Expedito, no se avanzó en nada; también habíamos pedido un convenio con Vialidad para que se pavimenten una cuadras. Tenemos una política de que se entreguen las casas y que tengan las calles pavimentadas", subraya la referente de Mujeres al Frente.



.







Acuña



también plantea el impacto que tiene la situación socio-económica en los integrantes del movimiento social así como de los vecinos del barrio Emerenciano y de la zona Sur. "Hemos incrementado nuestra olla mediante los proyectos productivos que están funcionando y que el compañero Emerenciano los hace funcionar sin ningún tipo de ayuda del gobierno, y que es un esfuerzo colectivo en el que se puede conseguir carne para la olla porque se incrementó la olla en la zona Sur. La verdad que es preocupante porque es mucha la gente que solo viene por comida", enfatiza la referente de la agrupación femenina del Movimiento Socialistas Emerenciano.







En el marco de los reclamos, también lleva los planteos que se vienen para fines de este año así como para el inicio del próximo. "Me imagino en las fiestas, si se pueden decir fiestas porque no hay un programa, no hay planificación porque si realmente existiera tendría que haber llamado a las organizaciones sociales; por separado como les gusta para romper la unidad, como les gusta, o todas juntas. Pero ya con una planificación de lo que va a ser el 24 y el 31; y de enero que es un mes que mucho nos cuesta mucho porque no entra dinero de ningún tipo de changa, dentro de la órbita de las familias".







En el tramo final, explica los motivos que los lleva la ruta 16. “No vamos al centro porque dicen que se genera caos, venimos a la ruta, dónde nacimos con el compañero Emerenciano. No estamos cortando, apelamos al diálogo, estamos esperando que venga algún funcionario con poder de decisión, que no sea Olivello, que venga y que pueda darnos algún tipo de respuestas a estas demandas, que vienen desde principios de este año”. Comenta la dirigente social “hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de respuestas, vino solo un policía, dijo que nos iba a avisar, nada más. No hemos tenido ningún tipo de funcionario, nadie vino. Vamos a evaluar, porque si es así vamos a cortar el puente, no porque nosotros queramos sino porque es una decisión del gobierno, que al igual que el gobierno de Corrientes decide cortar los sueños de la gente”, advierte.