El Frente Gremial Docente anuncia nueva semana de paros

Las entidades sindicales que conforman el Frente Gremial Docente convocan a una nueva medida de fuerza a llevarse adelante desde el lunes 28 de este mes y hasta el viernes 2 de octubre venidero inclusive. La protesta es “ante la falta de respuestas satisfactorias del Gobierno al reclamo de pago de la cláusula gatillo adeudada a la docencia chaqueña”.

“La docencia en su conjunto, a través del espacio gremial ha calificado de insuficiente el anuncio gubernamental consistente en el pago del 7,8 por ciento -al valor del punto-, a partir de septiembre para comenzar a percibirse en octubre, ratificando que tal porcentaje debe liquidarse y pagarse retroactivamente al mes de abril pasado –a todos los docentes activos y jubilados- en concepto de cláusula gatillo y correspondiente al primer trimestre; del mismo modo que debe el Gobierno pagar de manera retroactiva a julio último, el 5,8 por ciento más en concepto de aplicación de la cláusula gatillo por el segundo trimestre, lo que hace que desde julio a la fecha la docencia chaqueña deba estar percibiendo el 13,6 por ciento incorporado al valor del punto, al sueldo en blanco como corresponde por la cláusula gatillo en particular. A lo que hay que agregar que culminado el presente mes de septiembre y conocida la inflación del tercer trimestre del año, con octubre deba liquidarse a los trabajadores de la educación el porcentaje que surja de desfasaje por inflación de dicho trimestre”, expone el Frente Gremial Docente. A lo que seguidamente acota: “ Queda claramente explicitado el por qué de la calificación de insuficiente del anuncio del Gobierno de ‘incremento salarial’ para la docencia, no sin subrayar que el incumplimiento que al momento tiene el Gobierno con los docentes activos y jubilados de la Provincia, de pago de la cláusula gatillo, ha hecho que terminando los 9 meses del presente año, la docencia del Chaco haya cobrado cero peso de aumento salarial”. Así también el Frente Gremial ratifica “respecto de los montos en negro o sumas fijas como la anunciada por el Gobierno respecto del pago de conectividad para los docentes incluidos en la plataforma ELÉ, toda vez que dichas sumas excluyen a los docentes jubilados, y en este caso en particular a gran cantidad de docentes en actividad inclusive, subrayando la necesidad de que el Gobierno cumpla con la cláusula gatillo”.

“Renglón aparte merece remarcar el ahorro extraordinario generado por el Ministerio de Educación con la no designación de docentes en todo lo que va del año, implicando ello el no pago de suplencias, la no cobertura de las mismas, la no prestación del servicio educativo a cientos de alumnos; el dictado del Decreto 818/20 –cuya derogación se reclama desde su emisión- para reafirmar la no designación de suplencias un poco más, estableciendo un lapso de suplencias superiores a diez días hábiles para la cobertura… ; falta de dictado de las resoluciones de afectación y creación de cargos de los quintos años de las escuelas secundarias, sin el pago de los sueldos a los docentes de los mismos…; la dificultad generada de ex profeso en el Ministerio para evitar cumplir con la ley respecto del otorgamiento de licencia 318 m –de plena vigencia-, rechazándose el proyecto 1274/20 de derogación de la misma, propiciada por el diputado Juan C. Ayala del oficialismo”, plantea la coalición de sindicatos docentes.