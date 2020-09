Mujeres al Frente con otras organizaciones sociales manifiestan repudio a la designación de Olivello

En este marco y desplegando una bandera en obvia alusión al cuestionado funcionario, los militantes del Movimiento Socialistas Emerenciano acompañan el respaldo al descontento generalizado de las organizaciones sociales. Marcela Acuña, referente de Mujeres al Frente, explica el sentido de esta manifestación. “Lo que está pasando es que nuestra débil democracia está necesitando de determinadas mentalidades para poder funcionar y eso creo que es grave ustedes habrán visto que habían una serie de movimientos y se fueron para otro lado, otros estamos esperando una respuesta por parte del gobierno. Hay algo que no está funcionando y es una decisión con los movimientos sociales”.

Más adelante, la referente de la organización femenina del Movimiento Socialistas Emerenciano explica el motivo del malestar. “Ocurrió la designación de una persona que no es un civil, sino una persona que pertenece a las fuerzas policiales que creo que no corresponde y no es nada personal, es algo netamente ideológico, porque si uno mira la Alemania nazi de 1.945 tenían a un país que estaban próximo a otra guerra mundial donde ganó Hitler por votos con el consenso del pueblo y la superioridad de razas y todo lo que vino después era un preludio de lo que iba a pasar después de la segunda guerra mundial, entonces me parece que tener nazis o designar personas con una determinada mentalidad con un prontuario con causas abiertas creo que no es una solución a los reclamos sociales”. Luego avanza en graficar con los cortes de energía eléctrica que afectara a un centenar de vecinos del barrio Emerenciano. “Llegó y cortó a mansalva la luz a todos los compañeros, digo compañeros porque hay personas que ya no pertenecen más al movimiento que se quedaron en sus casas, viven tranquilas, que nos deja trabajar y que nos respeta y también ligaron el corte de luz por solo estar en el barrio Emerenciano”, acusa Acuña.

“El mayor problema que tiene hoy el gobernador es que tiene que definir o apoyo una ideología nazi o se pone en una ideología que tiene que ver con la democracia que la debemos construir entre todos”, remarca en una posición en la que muestra malestar con la dirección adoptada por gobierno chaqueño.

“El reclamo social deber ser llevado a la Cámara de Diputados y ser regulado y que los movimientos sociales estemos dentro de una agenda política”, plantea la referente social. Y luego considera que “no es necesario designar a nadie, que este hombre debe volver donde estaba, en la Policía donde cumplía una función y en caso que sea juzgado que eso vea la Policía. Dentro de los estamentos democráticos nosotros no luchamos estos cuatro años para que se vaya Macri y venga algo igual, por eso estamos en desacuerdo que continúe en sus funciones y no solo nosotros sino otros movimientos se pidió una reunión con el gobernador para hacerle estos planteos, aparentemente tendríamos esa reunión hoy”.