Tensa relación entre organizaciones sociales y Olivello

“Me puedo permitir que me digan cualquier cosa pero lo que no voy a permitir es que me llamen nazi, señora Marcela Acuña usted parece olvidarse que este nazi recibía mensajes suyos en Whatsapp o en Messenger para que publiquemos las actividades de su movimiento, y lo hemos hecho un montón de veces y su miramos en la historia de Alerta Urbana”, expresa el recientemente designado subsecretario de Prevención y Seguridad en Ordenamiento Territorial, Gustavo Olivello, tras las críticas que recibiera de parte de los movimientos sociales a su flamante designación.





El subsecretario de Prevención y Seguridad en Ordenamiento Territorial, Gustavo Olivello

Poco después, dice en una publicación a través de la red social Facebook, Olivello apunta: “es más hemos sido criticados por los seguidores de Alerta Urbana por haber publicado mensajes de Usted y de su movimiento señora Marcela Acuña. Y en lo que respecta a mi persona, me banqué esas críticas porque siempre dije que todos tenemos derecho a opinar pero a opinar respetuosamente, todo tiene un límite. Así como me han convocado para poner un límite a los cortes sistemáticos de calles y de rutas, y ojalá lo pueda hacer, y ojalá me brinden las herramientas para hacerlo, también les voy a poner un límite porque detrás de mío hay una familia”.

Mientras del lado de la agrupación Mujeres al Frente del Movimiento Socialistas Emerenciano anuncian que este jueves 24, van a manifestar alrededor de la plaza 25 de Mayo y, en la oportunidad, van a inaugurar una bandera en la que muestran una pintura de una represión en obvia alusión al cuestionado funcionario de Capitanich.